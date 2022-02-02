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Якого мінералу не вистачає, якщо енергія на нулі: список продуктів для відновнення - лікар

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Середа 02 лютого 2022 08:07
Якого мінералу не вистачає, якщо енергія на нулі: список продуктів для відновнення - лікар Якщо весь час не вистачає енергії (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Одним з найважливіших мінералів, який регулює наш вуглеводний обмін, є хром. При його дефіциті очікувати того, що рівень енергії буде достатній, не доводиться.

Про це розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.⠀

Хром в організмі

  • Стабілізує рівень цукру в крові і рівень інсуліну після прийому їжі.
  • Забезпечує оптимальну доставку цукру з крові в клітини.
  • Допомагає розщеплювати молекули білка, вуглеводів, жирів і знижує апетит, що призводить до оптимізації ваги.
  • Активізує трипсин, розщеплюючи його до амінокислот.
  • Бере участь у виробленні гормону ДГЕА, який сприяє зміцненню кісток. Використовується при лікуванні остеопорозу.

Недолік хрому ускладнює використання вуглеводів для отримання енергії і може привести до інсулінорезистентності, високого рівню холестерину і порушення здатності глюкози зв'язуватися з еритроцитами.

Для корекції ІР важливий не тільки хром. ⠀

При зловживанні солодким посилюються втрати хрому з сечею, потреби організму в ньому збільшуються.

Якого мінералу не вистачає, якщо енергія на нулі: список продуктів для відновнення - лікарЯк відновити сили (фото: pexels.com)

У групі ризику по дефіциту хрому – ті, хто страждає ожирінням, атеросклерозом, діабетом, хто знаходиться в постійному стресі або на важкій фізичній роботі.

Без призначень лікаря допустимо приймати 200-250 мкг. Краща форма для засвоєння – пиколинат або полиникотинат хрому.

Для тих, хто любить поліпшити в собі те, що не вимагає поліпшення, важливо розуміти, що надлишок хрому, навпаки, асоційований зі зниженням чутливості до інсуліну.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.⠀

Продукти, багаті хромом:

  1. Лідер за змістом – тунець.
  2. На другому місці список з річкових і морських риб: карасі, лососеві, скумбрія, камбала, лемонема.
  3. На третьому яловичі субпродукти серце, печінка.

Для зниження дефіциту хрому потрібно виключити вживання солодощів, газованих напоїв, випічки з білого борошна.

Раніше нутриціолог назвала простий продукт, який виводить токсини і підвищує імунітет.

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