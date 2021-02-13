Картофельные колдуны: рецепт простого, но очень вкусного иностранного блюда
Знали ли вы, что можно совместить деруны и мясо, и получится новое блюдо - колдуны. Кстати, это блюдо считают традиционным в белорусской, польской и литовской кухнях.
Директор Школы леди реалити "Від пацанки до панянки" Татьяна Мокриди делится рецептом вкусного блюда на сайте Нового канала.
"Колдуны я научилась готовить во время нашей работы в посольстве Украины в Беларуси, где мой муж работал послом. В этой стране есть много блюд из картофеля. Тот, кто любит деруны, полюбит и колдуны. За основу берется рецепт дерунов, но между двумя ложками картофельного теста кладут маленький шарик из мясного фарша. Подавать их можно со сметаной, чесночным соусом, жареными белыми грибами или шампиньонами", - рассказывает Татьяна.
Ингредиенты для блюда
- Картофель - 5 шт.
- Лук - 2 шт.
- Пшеничная мука - 3-4 ст. л.
- Мясной фарш - 150-200 г
- Соль, перец по вкусу
Как готовить картофельные колдуны
- Очистите две луковицы. Натрите их на мелкой терке. Одна луковица понадобится для мясного фарша, вторая - для картофеля.
- Очистите картофель. Ее также натрите на самой мелкой терке. По желанию картофель можно измельчать на любых терках, однако вкус колдунов будет значительно отличаться. Смешайте картофель и натертый лук.
- Отожмите картофель с луком в марле. Весь сок нужно сцедить.
- Возьмите мясной фарш. Используйте смесь свиного и говяжьего. Добавьте к нему натертую луковицу, соль и черный молотый перец. Тщательно все перемешайте. Если начинка получилась немного густой, добавьте немного воды или отцеженного картофельного сока.
- В картофельную массу добавьте соль и несколько столовых ложек просеянной пшеничной муки. Тщательно все перемешайте.
- Из всего мясного фарша сформируйте небольшие котлетки, одна - неполная столовая ложка фарша.
- Разогрейте сковородку с маслом. Положите одну столовую ложку картофельного теста. Прижмите ложкой, образуя небольшой плоский блин.
- Сверху на тесто положите котлету. Ее также слегка прижмите. Покройте мясо картофелем и снова прижмите ложкой.
- Жарьте колдуны с обеих сторон до появления золотистой корочки. Повторите со всем тестом.
- Поджаренные колдуны выложите в противень и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. После этого противень накройте фольгой и готовьте колдуны еще 15-20 минут при температуре 150 градусов.
Через указанное время колдуны выложите на тарелку. Подавайте их со сметаной или жареным луком. Приятного аппетита!
Картофельные колдуны (фото: пресс-служба Нового канала)
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