Картопляні колдуни: рецепт простої, але дуже смачної іноземної страви

Чи знали ви, що можна поєднати деруни і м'ясо, і вийде нова страва - колдуни. До речі, це блюдо вважають традиційним у білоруській, польській і литовській кухнях.

"Колдуни я навчилася готувати під час нашої роботи у посольстві України в Білорусі, де мій чоловік працював послом.У цій країні є чимало страв з картоплі. Той, хто любить деруни, полюбить і колдуни. За основу береться рецепт дерунів, але між двома ложками картопляного тіста кладуть маленьку кульку з м’ясного фаршу. Подавати їх можна зі сметаною, часниковим соусом, смаженими білими грибами або шампіньйонами", - розповідає Тетяна.

Інгредієнти для страви

Картопля - 5 шт.

Цибуля - 2 шт.

Пшеничне борошно - 3-4 ст. л.

М'ясний фарш - 150-200 г

Сіль, перець за смаком

Як готувати картопляні колдуни

Почистіть дві цибулини. Натріть їх на дрібній тертці. Одна цибулина знадобиться для м’ясного фаршу, друга - для картоплі. Почистіть картоплю. Її також натріть на найдрібнішій тертці. За бажанням картоплю можна подрібнювати на будь-яких тертках, проте смак колдунів значно відрізнятиметься. Змішайте картоплю та натерту цибулю. Відіжміть картоплю із цибулею в марлі. Увесь сік потрібно зцідити. Візьміть м’ясний фарш. Використовуйте суміш свинячого та яловичого. Додайте до нього натерту цибулину, сіль та чорний мелений перець. Ретельно все перемішайте. Якщо начинка вийшла трохи густою, додайте трішки води або відцідженого картопляного соку. До картопляної маси додайте сіль та кілька столових ложок просіяного пшеничного борошна. Ретельно все перемішайте. З усього м’ясного фаршу сформуйте невеликі котлетки, одна - неповна столова ложка фаршу. Розігрійте сковорідку з олією. Покладіть одну столову ложку картопляного тіста. Притисніть ложкою, утворюючи невеликий плаский млинець. Зверху на тісто покладіть котлету. Її також злегка притисніть. Вкрийте м’ясо картоплею і знову притисніть ложкою. Смажте колдуни з обох боків до появи золотавої скоринки. Повторіть дії з усім тістом. Підсмажені колдуни викладіть у деко для випікання і поставте у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Після цього деко накрийте фольгою та готуйте колдуни ще 15-20 хвилин при температурі 150 градусів.

Через зазначений час колдуни викладіть на тарілку. Подавайте зі сметаною або смаженою цибулею. Смачного!

Картопляні колдуни (фото: прес-служба Нового каналу)