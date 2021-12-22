Как есть картошку и яйца: эти популярные советы по питанию могут только навредить

Выбирайте с умом (фото: pexels.com)

Факты о полезном питании, которым не всегда стоить верить

"Обезжиренные продукты" – всего лишь маркетинговый ход

Когда соблюдаешь диету или пытаешься питаться более здоровой пищей, термин "обезжиренный" звучит, как подарок небес. Казалось бы, можно есть даже мороженое, печенье и все свои любимые блюда, если они имеют чудо-этикетку с указанием "низкое содержание жира".

На самом деле этот термин – просто хитрый маркетинговый ход 80-х годов, тогда случился настоящий бум заботы о своем здоровье. В "обезжиренных" продуктах увеличеное количество трансжиров. Так что часто это просто замена одного риска для здоровья другим.

На самом деле не нужно пить 8 стаканов воды каждый день

Один из всем известных чуть ли не с детства советов звучит так: людям нужно восемь стаканов воды каждый день. Конечно, это правда, что вода – неотъемлемая часть вашего здорового образа жизни, но для многих людей восемь стаканов – это уже перебор. Отталкиваться стоит от потребностей своего организма, а не от прочитанного в интернете совета.

Небольшие приемы пищи – вовсе не залог подтянутой фигуры

Одна из самых распространенных диетических тенденций, которая наблюдается в последнее время, – нужно есть шесть раз в день небольшими порциями.

Теория заключается в том, что употребление нескольких небольших приемов пищи вместо трех больших приемов пищи помогает поддерживать метаболизм и облегчает сжигание калорий. Но это далеко не всегда так. Исследования показали, что заметной разницы практически нет, а небольшие приемы пищи сохраняют чувство голода в течение всего дня.

Свежие или замороженные? (фото: pexels.com)

Хватит панически бояться яиц

Яйца – еще один предмет вечных споров ученых. Их то оправдывают и советуют в любое время дня, то "портят им репутацию" и предостерегают съедать больше, чем парочку в день – да еще и раз в неделю.

Хоть это и правда, что яичные желтки содержат холестерин, количество трансжиров, которые еще больше опасны для организма, в них довольно низкое. А еще яйца являются недорогим источником белка и множества других питательных веществ.

Картофель – не враг человека

На протяжении многих лет он считался вредным блюдом, с какой стороны ни посмотри. Оказывается, картофель тоже несправедливо оклеветали. В последнее время специалисты по питанию стали находить в картофеле все больше пользы – и даже советуют его есть, правда, в разумных количествах.

Сырые овощи – не всегда лучший выбор

Что касается овощей, то, по общему мнению, их можно собирать прямо в саду и съесть чуть не с грядки! Многие думают, что приготовление овощей снижает их пищевую ценность. В некоторых случаях верным будет сделать как раз наоборот! Например, морковь становится в разы полезнее как раз после приготовления.

Замороженные фрукты и овощи – не менее питательны, чем свежие

Точно так же: большинство людей покупают в супермаркете свежие, а не замороженные продукты. Хотя не замороженные варианты могут показаться более свежими, на самом деле часто они хранятся гораздо дольше, чем замороженные. К тому же их часто обрабатывают для хранения при транспортировке, а первые просто закинули в морозильную камеру.

Морковь (фото: pexels.com)

Белое мясо – не обязательно полезнее темного

Люди, заботящиеся о своем здоровье, с большей вероятностью выберут белое мясо, а не темное, считая его более здоровым вариантом. В то время, как темное мясо немного более калорийно, ключевое слово здесь "немного". Темное мясо содержит много питательных веществ, которых нет в белом мясе.

Здоровое питание требует усилий, жертв и знаний. Знание того, что хорошо и что плохо для вашей диеты, может помочь вам вести более здоровый образ жизни.

Критически относитесь к советам по здоровому питанию, которые вы слышите, проводите исследования и спрашивайте своего врача о лучших вариантах. Чем больше вы будете информированы, тем больше улучшатся ваши привычки в еде.