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Есть в каждом супермаркете: нутрициолог дала список продуктов от мигрени

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Среда 10 ноября 2021 09:03
Есть в каждом супермаркете: нутрициолог дала список продуктов от мигрени Нутрициолог Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Правильно составленное меню равно медикаментозной терапии, только в несколько раз выгоднее, как для кошельков, так и для организмов.

В этом уверена нутрициолог Анна Биоториум. Это касается и мигрени, рассказала Анна в своем Instagram.

Головная боль - довольно распространенная проблема, известная практически каждому человеку. Специалист по питанию дала список продуктов, которые помогут избавиться от мигрени.

Статистика показывает, что практически 90 % женщин и 70 % мужчин время от времени испытывают боль в голове. Согласно опросам, для 20 % населения земли головная боль становится проблемой, ухудшающей качество жизни.

Есть в каждом супермаркете: нутрициолог дала список продуктов от мигрени

"Правильная" еда - лечит (фото: pexels.com)

Тем временем, исследователи, изучающие связь продуктов и приступов мигрени, знают, что некоторые пищевые нутриенты благотворно влияют на организмы больных. Ниже список продуктов, которые помогают уменьшить частоту мигреней и их интенсивность.

Продукты от мигрени, которые есть в любом супермаркете

  • Вода - важный компонент вашей диеты, особенно если часто мучают головные боли. Научно доказано, что даже небольшое обезвоживание организма запускает в головном мозге процессы, которые провоцируют мигренозные атаки.
  • Авокадо, зелень, бобовые, семена: богаты магнием, который снимает спазмы. Магний - это вообще натуральное обезболивающее. Если уже все-так головная боль началась, то попробуйте выпить высокую дозу цитрата (именно эту форму) магния в самом начале.

Здесь вам напомню про чудодейственную соль эпсома - ванны с ней помогают порой не хуже таблеток, а если вы туда добавить еще несколько капель эфирных масел мяты, эвкалипта и лаванды, то получите невероятный результат.

Есть в каждом супермаркете: нутрициолог дала список продуктов от мигрени

Может, просто нужна ванна с солью? (фото: pexels.com)

  • Травяные чаи (мелисса, ромашка, чабрец, липа, смородина): оказывают сосудорасширяющее действие, улучшая кровообращение.
  • Имбирь: может унять головную боль благодаря своим противовоспалительным и антигистаминным свойствами. Имбирь лучшее средство и для лечения мигрени в тот период, когда она только начинает развиваться.

Также помогают при мигрени:

  • Рыбий жир,
  • Жирные сорта дикой рыбы,
  • Льняное масло,
  • Говяжья печень,
  • Шпинат, спаржа, авокадо,
  • Яйца, сельдь, морская капуста, нежирная говядина,
  • Морская капуста,
  • Зелень, листья салата, семечки, травы.

Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты вызывают повышенную тревожность.

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