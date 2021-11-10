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Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені

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Середа 10 листопада 2021 09:03
Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені Нутриціолог Анна Біоторіум (instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Правильно складене менюможно порівняти з медикаментозною терапією, але це в кілька разів вигідніше, як для гаманців, так і для організмів.

У цьому впевнена нутриціолог Анна Біоторіум. Це стосується і мігрені, розповіла Анна у своєму Instagram.

Головний біль - досить поширена проблема, відома практично кожній людині. Нутриціолог запропонувала список продуктів, які допоможуть позбутися від мігрені.

Статистика показує, що практично 90 % жінок і 70% чоловіків час від часу відчувають біль в голові. Згідно з опитуваннями, для 20 % населення Землі головний біль стає проблемою, що погіршує якість життя.

Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені

"Правильна" їжа - лікує (фото: pexels.com)

Тим часом, дослідники, які вивчають зв'язок продуктів і нападів мігрені, знають, що деякі харчові нутрієнти благотворно впливають на організми хворих. Нижче - список продуктів, які допомагають зменшити частоту мігрені і їх інтенсивність.

Продукти від мігрені, які є в будь-якому супермаркеті

  • Вода - важливий компонент вашої дієти, особливо якщо часто мучать головні болі. Науково доведено, що навіть невелике зневоднення організму запускає в головному мозку процеси, які провокують мігренозні атаки.
  • Авокадо, зелень, бобові, насіння: багаті магнієм, який знімає спазми. Магній - це взагалі натуральне знеболююче. Якщо головний біль вже почався, то спробуйте випити високу дозу цитрату (саме цю форму) магнію на самому початку.

Тут вам нагадаю про чудодійну сіль Епсома - ванни з нею допомагають часом не гірше таблеток. А якщо ви туди додати ще кілька крапель ефірних масел м'яти, евкаліпта і лаванди, то отримаєте неймовірний результат.

Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені

Може, просто потрібна ванна з сіллю? (фото: pexels.com)

  • Трав'яні чаї (меліса, ромашка, чебрець, липа, смородина): надають судинорозширювальну дію, покращуючи кровообіг.
  • Імбир: може вгамувати головний біль завдяки своїм протизапальним і антигістамінним властивостями. Імбир кращий засіб і для лікування мігрені в той період, коли вона тільки починає розвиватися.

Також допомагають при мігрені:

  • Риб'ячий жир,
  • Жирні сорти дикої риби,
  • Лляна олія,
  • Яловича печінка,
  • Шпінат, спаржа, авокадо,
  • Яйця, оселедець, морська капуста, нежирна яловичина,
  • Морська капуста,
  • Зелень, листя салату, насіння, трави.

Раніше нутриціолог розповіла, які продукти викликають підвищену тривожність.

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