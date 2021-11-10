Є в кожному супермаркеті: нутриціолог дала список продуктів від мігрені
Правильно складене менюможно порівняти з медикаментозною терапією, але це в кілька разів вигідніше, як для гаманців, так і для організмів.
У цьому впевнена нутриціолог Анна Біоторіум. Це стосується і мігрені, розповіла Анна у своєму Instagram.
Головний біль - досить поширена проблема, відома практично кожній людині. Нутриціолог запропонувала список продуктів, які допоможуть позбутися від мігрені.
Статистика показує, що практично 90 % жінок і 70% чоловіків час від часу відчувають біль в голові. Згідно з опитуваннями, для 20 % населення Землі головний біль стає проблемою, що погіршує якість життя.
"Правильна" їжа - лікує (фото: pexels.com)
Тим часом, дослідники, які вивчають зв'язок продуктів і нападів мігрені, знають, що деякі харчові нутрієнти благотворно впливають на організми хворих. Нижче - список продуктів, які допомагають зменшити частоту мігрені і їх інтенсивність.
Продукти від мігрені, які є в будь-якому супермаркеті
- Вода - важливий компонент вашої дієти, особливо якщо часто мучать головні болі. Науково доведено, що навіть невелике зневоднення організму запускає в головному мозку процеси, які провокують мігренозні атаки.
- Авокадо, зелень, бобові, насіння: багаті магнієм, який знімає спазми. Магній - це взагалі натуральне знеболююче. Якщо головний біль вже почався, то спробуйте випити високу дозу цитрату (саме цю форму) магнію на самому початку.
Тут вам нагадаю про чудодійну сіль Епсома - ванни з нею допомагають часом не гірше таблеток. А якщо ви туди додати ще кілька крапель ефірних масел м'яти, евкаліпта і лаванди, то отримаєте неймовірний результат.
Може, просто потрібна ванна з сіллю? (фото: pexels.com)
- Трав'яні чаї (меліса, ромашка, чебрець, липа, смородина): надають судинорозширювальну дію, покращуючи кровообіг.
- Імбир: може вгамувати головний біль завдяки своїм протизапальним і антигістамінним властивостями. Імбир кращий засіб і для лікування мігрені в той період, коли вона тільки починає розвиватися.
Також допомагають при мігрені:
- Риб'ячий жир,
- Жирні сорти дикої риби,
- Лляна олія,
- Яловича печінка,
- Шпінат, спаржа, авокадо,
- Яйця, оселедець, морська капуста, нежирна яловичина,
- Морська капуста,
- Зелень, листя салату, насіння, трави.
Раніше нутриціолог розповіла, які продукти викликають підвищену тривожність.