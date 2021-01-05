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Клопотенко дал необычный рецепт кутьи на Святвечер: вам понравится!

Новина українською → Вторник 05 января 2021 21:07
Клопотенко дал необычный рецепт кутьи на Святвечер: вам понравится! Евгений Клопотенко дал рецепт необычной кутьи (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Кутью на Рождество традиционного готовят из пшеницы, добавляя туда сухофрукты, но многие украинцы все еще пребывают в поиске идеального рецепта этого блюда к рождественскому столу. Именно с кутьи начинается праздничный ужин в Святвечер.

В оригинальном рецепте для приготовления блюда используется пшеница, мак, сухофрукты и мед. Мы публикуем для вас рецепт этого блюда от победителя "МастерШефа", известного украинского кулинара Евгения Клопотенко.

В рецепте Клопотенко вместо пшеницы присутствует перловка, попробуйте такую вариацию, вам понравится. Рецепт опубликован на сайте повара.

Клопотенко берет перловку - но не варит ее, а попросту замачивает - так она остается твердой и при этом абсолютно готовой. В качестве пикантного дополнения Евгений использует сушеную клюкву, придающую блюду приятную кислинку.

Ингредиенты:

  • 250-300 гр. перловки,
  • 50 гр. сушеной клюквы,
  • 1 шт. - сок одного лайма,
  • 50 гр. мака,
  • 30 гр. изюма,
  • 50 гр. грецких орехов,
  • 1 ст. л. меда.

Клопотенко дал необычный рецепт кутьи на Святвечер: вам понравится!

Кутья из перловки, клюквы и меда (klopotenko.com)

Как мы ранее писали, Клопотенко показал 12 постных рецептов, которые удивят.

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