Клопотенко дал необычный рецепт кутьи на Святвечер: вам понравится!

Кутью на Рождество традиционного готовят из пшеницы, добавляя туда сухофрукты, но многие украинцы все еще пребывают в поиске идеального рецепта этого блюда к рождественскому столу. Именно с кутьи начинается праздничный ужин в Святвечер.

В оригинальном рецепте для приготовления блюда используется пшеница, мак, сухофрукты и мед. Мы публикуем для вас рецепт этого блюда от победителя "МастерШефа", известного украинского кулинара Евгения Клопотенко.

В рецепте Клопотенко вместо пшеницы присутствует перловка, попробуйте такую вариацию, вам понравится. Рецепт опубликован на сайте повара.

Клопотенко берет перловку - но не варит ее, а попросту замачивает - так она остается твердой и при этом абсолютно готовой. В качестве пикантного дополнения Евгений использует сушеную клюкву, придающую блюду приятную кислинку.

Ингредиенты:

250-300 гр. перловки,

50 гр. сушеной клюквы,

1 шт. - сок одного лайма,

50 гр. мака,

30 гр. изюма,

50 гр. грецких орехов,

1 ст. л. меда.

Кутья из перловки, клюквы и меда (klopotenko.com)

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