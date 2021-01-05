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Клопотенко дав незвичайний рецепт куті на Святвечір: вам сподобається!

Новость на русском → Вівторок 05 січня 2021 21:07
Клопотенко дав незвичайний рецепт куті на Святвечір: вам сподобається! Євген Клопотенко дав рецепт незвичайної куті (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Кутю на Різдво традиційного готують з пшениці, додаючи туди сухофрукти, але багато українців все ще перебувають у пошуку ідеального рецепту цієї страви до новорічного столу. Саме з куті починається святкова вечеря в Святвечір.

В оригінальному рецепті для приготування страви використовується пшениця, мак, сухофрукти та мед. Ми публікуємо для вас рецепт цієї страви від переможця "Мастершеф", відомого українського кулінара Євгена Клопотенко.

В рецепті Клопотенко замість пшениці присутній перловка, спробуйте таку варіацію, вам сподобається. Рецепт опублікований на сайті кухаря.

Клопотенко бере перловку - але не варить її, а просто замочує - так вона залишається твердою і при цьому абсолютно готовою. В якості пікантного доповнення Євген використовують сушену журавлину, надає страві приємну кислинку.

Склад:

  • 250-300 гр. перловки,
  • 50 гр. сушеної журавлини,
  • 1 шт. сік одного лайма,
  • 50 гр. маку,
  • 30 гр. родзинок,
  • 50 гр. волоських горіхів,
  • 1 ст. л. меду.

Клопотенко дав незвичайний рецепт куті на Святвечір: вам сподобається!

Кутя з перловки, журавлини і меду (klopotenko.com)

Як ми раніше писали, Клопотенко показав 12 пісних рецептів, які здивують.

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