Клопотенко дав незвичайний рецепт куті на Святвечір: вам сподобається!

Кутю на Різдво традиційного готують з пшениці, додаючи туди сухофрукти, але багато українців все ще перебувають у пошуку ідеального рецепту цієї страви до новорічного столу. Саме з куті починається святкова вечеря в Святвечір.

В оригінальному рецепті для приготування страви використовується пшениця, мак, сухофрукти та мед. Ми публікуємо для вас рецепт цієї страви від переможця "Мастершеф", відомого українського кулінара Євгена Клопотенко.

В рецепті Клопотенко замість пшениці присутній перловка, спробуйте таку варіацію, вам сподобається. Рецепт опублікований на сайті кухаря.

Клопотенко бере перловку - але не варить її, а просто замочує - так вона залишається твердою і при цьому абсолютно готовою. В якості пікантного доповнення Євген використовують сушену журавлину, надає страві приємну кислинку.

Склад:

250-300 гр. перловки,

50 гр. сушеної журавлини,

1 шт. сік одного лайма,

50 гр. маку,

30 гр. родзинок,

50 гр. волоських горіхів,

1 ст. л. меду.

Кутя з перловки, журавлини і меду (klopotenko.com)

Як ми раніше писали, Клопотенко показав 12 пісних рецептів, які здивують.