Клопотенко поделился новогодним меню из украинских блюд, которые просто и быстро готовить

Евгений Клопотенко, знаменитый украинский шеф-повар, победитель МастерШеф, поделился альтернативным украинским меню для новогоднего стола. Кулинар уверен, что с его рецптами вы сможете удивить самых бывалых гурманов.

На своем личном сайте он предложил меню из закусок, салатов, основного блюда, гарнира, десерта и напитков - алкогольного и безалкогольного.

В украинское новогоднее меню от Евгения Клопотенко входят:

Закуска с сельдью

Закуска из грибов

Салат с брынзой и вялеными томатами

Салат из запеченной капусты с курицей

Верещака

Товчанка

Львовский сырник

Ягодный кисель

Спотыкач

Закуска с сельдью

По словам шеф-повара, в старинных украинских книгах сельдь сочетают с картофелем, яблоками и даже томатами. Но Клопотенко решил немного видоизменить рецепт, соединив сельдь со свеклой и копченой грушей. Для блюда идеально подойдет молоденькая сельдь в рассоле, или же вы можете засолить рыбу своими руками.

Ингредиенты:

2-3 свеклы

2-3 вяленые или копченые груши

1 ч. л. семена льна

2-3 ст. л. подсолнечного масла

2 сельди

2 веточки укропа

Свеклу можно приготовить двумя способами. Помойте 2-3 свеклы и оберните фольгой. Поставьте их в разогретую до 180 градусов духовку на 60-90 минут. Время запекания зависит от размера свеклы. Или же положите свеклу в подсоленную воду и варите его в течение 45-75 минут.

Запеченная свекла будет вкуснее, но это уже на ваш вкус. Готовую свеклу нужно остудить, почистить и нарезать тонкими ломтиками. Можете сразу выкладывать на тарелку.

Чтобы вяленые или копченые груши были мягкие, нужно их залить кипятком на 15-20 минут.

Готовые груши нарежьте маленьким кубиком. Филе сельди нужно нарезать тонкими полосками, а затем измельчить на кубики.

Теперь по 1 ч. л. порезанной сельди надо выложить на каждый ломтик свеклы. На селедку и свеклу выкладываем грушу и распределяем 1 ч. л. льна. Добавьте на блюдо 2-3 ст. л. ароматного подсолнечного масла, а веточки укропа будут украшениями сверху.

Закуска из грибов

Такая закуска - своего рода аперитив на новогоднем столе. Это блюдо можно готовить не только на праздники, но и для обычных посиделок.

Ингредиенты:

200 г шампиньонов

40-50 г белых грибы (сушеных)

50 г сливочного масла

2 яйца

½ ч. л. горчицы

1 ч. л. уксуса

4-6 ломтиков хлеба

1 ч. л. зерен кориандра

2-3 веточки петрушки (или укропа, по желанию)

по вкусу соль и перец

Замочите 40-50 г белых грибов в холодной воде примерно на 1 час. Шампиньоны (200 г) Нарежьте четвертинками и обжарьте на 50 г сливочного масла, пока не образуется золотистая корочка.

Белые грибы отварите в подсоленной воде примерно 20 минут. Подсушите хлеб на сухой сковороде, в тостере или в духовке.

Перебийте белые грибы и шампиньоны с солью и перцем по вкусу до желаемой консистенции блендером. Пасту охладите до комнатной температуры.

Сделайте соус. Для этого смешайте ½ ч. л. горчицы с 2 яйцами, 1 ч. л. уксуса с перцем и солью. Аккуратно взбейте венчиком до образования пены.

На подсушенный хлеб выложите грибную пасту и сверху полейте соусом, посыпьте зернами кориандра и зеленью.

Салат с брынзой и вялеными томатами

Клопотенко утверждает, что комбинация брынза+зелень автоматически делает пищу божественной, а еще салат очень просто готовить. Ну а вяленые томаты и чернослив заставят ваши рецепторы "танцевать" от такого аромата.

Ингредиенты:

200 г брынзы

5-6 вяленых томатов

5-6 шт. чернослива

90-100 г микса салатов

2 ст. л. тыквенных семечек

½ лимона для сока

2-3 ст. л. оливкового масла

Нарежьте вяленые томаты и чернослив (по 5-6 шт.) тонкими полосками. Выложите в миску вместе с 90-100 г микса салатов.

Покрошите в салат 200 г брынзы. Полейте соком половины лимона и всыпьте тыквенные семечки. Добавьте 2-3 ст. л. оливкового масла и аккуратно перемешайте.

Салат из запеченной капусты с курицей

Запеченная капуста сохраняет свою хрустящую структуру, но при этом ее аромат усиливается в десять миллионов раз. Если нарезать туда еще свежих томатов и жареной курицы, получится настоящее произведение искусства.

Ингредиенты:

½ кочана капусты

1 лимон

2 куриных филе

1 ч. л. копченой паприки

1 ч. л. горчицы

3-4 ст. л. подсолнечного масла

2 помидора

3-4 ст. л. домашнего майонеза

соль и перец по вкусу

Разрежьте капусту на четверти, понадобятся 2 четвертинки. Обрежьте жесткие части початков, переложите капусту в форму для запекания и полейте соком лимона, 3-4 ст. л. подсолнечного масла, посолите по вкусу. Запекайте при 180 градусах примерно 25-30 минут.

Нарежьте тонкими полосками 2 куриных филе. Добавьте к курице горчицу, паприку и соль с перцем, отставьте на 20 минут. Затем обжарьте филе до образования румяной корочки.

Нарежьте тонкими ломтиками 2 помидора и выложите к капусте, добавьте жареную курицу.

Приготовьте домашний майонез, смешав горчицу, 2 желтка, масло и лимонный сок. Полейте салат соусом.

Верещака

Верещака - это свиные ребра, запеченные в квасе с чесноком и специями. Традиционно квас должен быть свекольным, но темный хлебный тоже отлично подойдет.

Ингредиенты:

0.8-1 кг свиных ребер

0.75-1 л темного хлебного кваса

1 головка чеснока

2-3 ст. л. подсолнечного масла

1 ч. л. орегано

2 ст. л. муки

50 г сливочного масла

1 ст. л. панировочных сухарей

2-3 веточки петрушки

соль и перец по вкусу

Нужно нарезать свиные ребра по 1-2 сегмента. Затем посолить, поперчить и выжать зубчики чеснока на них.

На сковороде подрумяньте мясо на 2-3 ст. л. подсолнечного масла до образования корочки.

Готовые ребра выложите в форму для запекания и добавьте 1 ч. л орегано. Залейте мясо 1 л темного кваса.

В течение часа запекайте ребра в духовке при температуре 180 градусов.

После этого квас слейте в сотейник, а ребра переложите в отдельную емкость и накройте фольгой, чтобы они не остыли. Квас випаривайте в течение 15 минут - это будет соус.

Чтобы сгустить квас, нужно отдельно смешать 2 ст. л. муки и 50 г сливочного масла.

Понемногу добавляйте смесь к квасу, но помешивайте венчиком, чтобы не образовывались комочки. Перед подачей полейте ребра соусом и присыпьте панировочными сухарями. Блюдо можете украсить листиками петрушки.

Товчанка

Товчанка немного более уникальное блюдо, чем просто пюре. Его украинцы готовили еще 100 лет назад. Товчанку можно считать прекрасным апгрейдом обычного пюре.

Ингредиенты:

3-4 картофеля

½ стакана фасоли

1 лавровый лист

2 горошки душистого перца

3 ст. л. мака

50 г сливочного масла

соль и перец по вкусу

Картофелю и фасоль нужно отварить в разных емкостях до готовности. Жидкость из картофеля перелейте в миску, а жидкость с фасоли можете выливать, она не понадобится.

Перемешайте картофель, фасоль, мак и сливочное масло. Растолките все до однородности. Доливайте жидкость с картофеля, чтобы получить желаемую консистенцию товчанки.

Львовский сырник

Его сливочность, легкость и нежность именно то, чего хочет ваш внутренний ребенок. В качестве поливки отлично подойдет соленая карамель.

Для основы:

800 г творога 9%

2 картофеля

50 г сливочного масла

180-200 г сахара

4 яйца

1 лимон

1 апельсин

1 ч. л. ванильного сахара

1 ст. л. муки (+ 1 ст. л. муки, чтобы посыпать форму)

50 г изюма (по желанию)

1 щепотка соли

Для карамельного соуса:

150 мл сливок (33%)

150 г сахара

1 щепотка соли

В миску выложите все ингредиенты для основы (800 г творога, 50 г сливочного масла, 180-200 г сахара, 4 яйца, цедру 1 лимона и 1 апельсина, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ст. л муки) и перебейте погружным блендером до получения однородной консистенции.

Отварите 2 картофелины и натрите их на мелкой терке в миску с основой. Аккуратно перемешайте лопаткой.

Смажьте форму сливочным маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто в форму, разровняйте и запекайте при температуре 180 градусов 45-60 минут.

Для карамельного соуса всыпте на горячую сковороду или в кастрюльку 150 г сахара.

Нагревайте, не перемешивая, до момента, пока сахар не растает. Влейте 150 мл теплых сливок, добавьте щепотку соли и перемешайте венчиком до загустения.

Готовый сырник полейте карамельным соусом.

Ягодный кисель

Ягодный кисель имеет полное право находиться на вашем застолье. Ведь этот напиток очень недооценивают из-за советского опыта. Однако сейчас у вас есть возможность приготовить его собственными руками, добавить каплю любви и подавать с удовольствием.

Ингредиенты:

400 г замороженных ягод

2.5-3 л воды

10 ст. л. сахара

5 ст. л. крахмала

В кастрюлю с 2,5-3 л воды добавьте сахар (10 ст. л.) и дождитесь его полного растворения.

Добавьте 400 г любых ягод и проварите еще 7-10 минут. Растворите крахмал в стакане воды и влейте тонкой струйкой в кастрюлю, при этом постоянно помешивая.

Варите еще 2-3 минуты до желаемой густоты. Охладите и подавайте.

Спотыкач

Спотыкач - это очень крепкая настойка с очень ироничным названием. Этот напиток в Украине готовят уже давно. В его основе - водка со специями, пряностями и сахаром. Ему нужно настояться 1-1,5 недели. К Новому году вряд ли, но к Рождеству как раз он будет готов.

Ингредиенты:

500 мл водки

6 бутонов гвоздики

1 щепотка мускатного ореха

1 ст. л. ванильного сахара

100 г сахара

100 мл воды

1 лимон

Перелейте в отдельную емкость 500 мл водки и добавьте щепотку мускатного ореха, 6 бутонов гвоздики и 1 ст. л. ванильного сахара. Настаивайте в темном месте 1-1,5 недели, ежедневно взбалтывая.

После этого смешайте в сотейнике 100 мл воды и 100 г сахара, прогрейте до растворения сахара. Добавьте сироп и сок лимона в настойку и хорошо перемешайте. Охладите и подавайте к столу.

Ранее Евгений Клопотенко также поделился авторским новогодним меню, которое просто готовить, а блюда очень оригинальные.