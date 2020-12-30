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Клопотенко поделился новогодним меню из украинских блюд, которые просто и быстро готовить

Новина українською → Среда 30 декабря 2020 15:00
Клопотенко поделился новогодним меню из украинских блюд, которые просто и быстро готовить Евгений Клопотенко (фото: facebook.com/RecipesIevgenKlopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Евгений Клопотенко, знаменитый украинский шеф-повар, победитель МастерШеф, поделился альтернативным украинским меню для новогоднего стола. Кулинар уверен, что с его рецптами вы сможете удивить самых бывалых гурманов.

На своем личном сайте он предложил меню из закусок, салатов, основного блюда, гарнира, десерта и напитков - алкогольного и безалкогольного.

В украинское новогоднее меню от Евгения Клопотенко входят:

  • Закуска с сельдью
  • Закуска из грибов
  • Салат с брынзой и вялеными томатами
  • Салат из запеченной капусты с курицей
  • Верещака
  • Товчанка
  • Львовский сырник
  • Ягодный кисель
  • Спотыкач

Закуска с сельдью

По словам шеф-повара, в старинных украинских книгах сельдь сочетают с картофелем, яблоками и даже томатами. Но Клопотенко решил немного видоизменить рецепт, соединив сельдь со свеклой и копченой грушей. Для блюда идеально подойдет молоденькая сельдь в рассоле, или же вы можете засолить рыбу своими руками.

Ингредиенты:

  • 2-3 свеклы
  • 2-3 вяленые или копченые груши
  • 1 ч. л. семена льна
  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла
  • 2 сельди
  • 2 веточки укропа

Свеклу можно приготовить двумя способами. Помойте 2-3 свеклы и оберните фольгой. Поставьте их в разогретую до 180 градусов духовку на 60-90 минут. Время запекания зависит от размера свеклы. Или же положите свеклу в подсоленную воду и варите его в течение 45-75 минут.

Запеченная свекла будет вкуснее, но это уже на ваш вкус. Готовую свеклу нужно остудить, почистить и нарезать тонкими ломтиками. Можете сразу выкладывать на тарелку.

Чтобы вяленые или копченые груши были мягкие, нужно их залить кипятком на 15-20 минут.

Готовые груши нарежьте маленьким кубиком. Филе сельди нужно нарезать тонкими полосками, а затем измельчить на кубики.

Теперь по 1 ч. л. порезанной сельди надо выложить на каждый ломтик свеклы. На селедку и свеклу выкладываем грушу и распределяем 1 ч. л. льна. Добавьте на блюдо 2-3 ст. л. ароматного подсолнечного масла, а веточки укропа будут украшениями сверху.

Клопотенко поделился новогодним меню из украинских блюд, которые просто и быстро готовить

Закуска из грибов

Такая закуска - своего рода аперитив на новогоднем столе. Это блюдо можно готовить не только на праздники, но и для обычных посиделок.

Ингредиенты:

  • 200 г шампиньонов
  • 40-50 г белых грибы (сушеных)
  • 50 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • ½ ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. уксуса
  • 4-6 ломтиков хлеба
  • 1 ч. л. зерен кориандра
  • 2-3 веточки петрушки (или укропа, по желанию)
  • по вкусу соль и перец

Замочите 40-50 г белых грибов в холодной воде примерно на 1 час. Шампиньоны (200 г) Нарежьте четвертинками и обжарьте на 50 г сливочного масла, пока не образуется золотистая корочка.

Белые грибы отварите в подсоленной воде примерно 20 минут. Подсушите хлеб на сухой сковороде, в тостере или в духовке.

Перебийте белые грибы и шампиньоны с солью и перцем по вкусу до желаемой консистенции блендером. Пасту охладите до комнатной температуры.

Сделайте соус. Для этого смешайте ½ ч. л. горчицы с 2 яйцами, 1 ч. л. уксуса с перцем и солью. Аккуратно взбейте венчиком до образования пены.

На подсушенный хлеб выложите грибную пасту и сверху полейте соусом, посыпьте зернами кориандра и зеленью.

Клопотенко поделился новогодним меню из украинских блюд, которые просто и быстро готовить

Салат с брынзой и вялеными томатами

Клопотенко утверждает, что комбинация брынза+зелень автоматически делает пищу божественной, а еще салат очень просто готовить. Ну а вяленые томаты и чернослив заставят ваши рецепторы "танцевать" от такого аромата.

Ингредиенты:

  • 200 г брынзы
  • 5-6 вяленых томатов
  • 5-6 шт. чернослива
  • 90-100 г микса салатов
  • 2 ст. л. тыквенных семечек
  • ½ лимона для сока
  • 2-3 ст. л. оливкового масла

Нарежьте вяленые томаты и чернослив (по 5-6 шт.) тонкими полосками. Выложите в миску вместе с 90-100 г микса салатов.

Покрошите в салат 200 г брынзы. Полейте соком половины лимона и всыпьте тыквенные семечки. Добавьте 2-3 ст. л. оливкового масла и аккуратно перемешайте.

Клопотенко поделился новогодним меню из украинских блюд, которые просто и быстро готовить

Салат из запеченной капусты с курицей

Запеченная капуста сохраняет свою хрустящую структуру, но при этом ее аромат усиливается в десять миллионов раз. Если нарезать туда еще свежих томатов и жареной курицы, получится настоящее произведение искусства.

Ингредиенты:

  • ½ кочана капусты
  • 1 лимон
  • 2 куриных филе
  • 1 ч. л. копченой паприки
  • 1 ч. л. горчицы
  • 3-4 ст. л. подсолнечного масла
  • 2 помидора
  • 3-4 ст. л. домашнего майонеза
  • соль и перец по вкусу

Разрежьте капусту на четверти, понадобятся 2 четвертинки. Обрежьте жесткие части початков, переложите капусту в форму для запекания и полейте соком лимона, 3-4 ст. л. подсолнечного масла, посолите по вкусу. Запекайте при 180 градусах примерно 25-30 минут.

Нарежьте тонкими полосками 2 куриных филе. Добавьте к курице горчицу, паприку и соль с перцем, отставьте на 20 минут. Затем обжарьте филе до образования румяной корочки.

Нарежьте тонкими ломтиками 2 помидора и выложите к капусте, добавьте жареную курицу.

Приготовьте домашний майонез, смешав горчицу, 2 желтка, масло и лимонный сок. Полейте салат соусом.

Клопотенко поделился новогодним меню из украинских блюд, которые просто и быстро готовить

Верещака

Верещака - это свиные ребра, запеченные в квасе с чесноком и специями. Традиционно квас должен быть свекольным, но темный хлебный тоже отлично подойдет.

Ингредиенты:

  • 0.8-1 кг свиных ребер
  • 0.75-1 л темного хлебного кваса
  • 1 головка чеснока
  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 ч. л. орегано
  • 2 ст. л. муки
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ст. л. панировочных сухарей
  • 2-3 веточки петрушки
  • соль и перец по вкусу

Нужно нарезать свиные ребра по 1-2 сегмента. Затем посолить, поперчить и выжать зубчики чеснока на них.

На сковороде подрумяньте мясо на 2-3 ст. л. подсолнечного масла до образования корочки.

Готовые ребра выложите в форму для запекания и добавьте 1 ч. л орегано. Залейте мясо 1 л темного кваса.

В течение часа запекайте ребра в духовке при температуре 180 градусов.

После этого квас слейте в сотейник, а ребра переложите в отдельную емкость и накройте фольгой, чтобы они не остыли. Квас випаривайте в течение 15 минут - это будет соус.

Чтобы сгустить квас, нужно отдельно смешать 2 ст. л. муки и 50 г сливочного масла.

Понемногу добавляйте смесь к квасу, но помешивайте венчиком, чтобы не образовывались комочки. Перед подачей полейте ребра соусом и присыпьте панировочными сухарями. Блюдо можете украсить листиками петрушки.

Клопотенко поделился новогодним меню из украинских блюд, которые просто и быстро готовить

Товчанка

Товчанка немного более уникальное блюдо, чем просто пюре. Его украинцы готовили еще 100 лет назад. Товчанку можно считать прекрасным апгрейдом обычного пюре.

Ингредиенты:

  • 3-4 картофеля
  • ½ стакана фасоли
  • 1 лавровый лист
  • 2 горошки душистого перца
  • 3 ст. л. мака
  • 50 г сливочного масла
  • соль и перец по вкусу

Картофелю и фасоль нужно отварить в разных емкостях до готовности. Жидкость из картофеля перелейте в миску, а жидкость с фасоли можете выливать, она не понадобится.

Перемешайте картофель, фасоль, мак и сливочное масло. Растолките все до однородности. Доливайте жидкость с картофеля, чтобы получить желаемую консистенцию товчанки.

Клопотенко поделился новогодним меню из украинских блюд, которые просто и быстро готовить

Львовский сырник

Его сливочность, легкость и нежность именно то, чего хочет ваш внутренний ребенок. В качестве поливки отлично подойдет соленая карамель.

Для основы:

  • 800 г творога 9%
  • 2 картофеля
  • 50 г сливочного масла
  • 180-200 г сахара
  • 4 яйца
  • 1 лимон
  • 1 апельсин
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • 1 ст. л. муки (+ 1 ст. л. муки, чтобы посыпать форму)
  • 50 г изюма (по желанию)
  • 1 щепотка соли

Для карамельного соуса:

  • 150 мл сливок (33%)
  • 150 г сахара
  • 1 щепотка соли

В миску выложите все ингредиенты для основы (800 г творога, 50 г сливочного масла, 180-200 г сахара, 4 яйца, цедру 1 лимона и 1 апельсина, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ст. л муки) и перебейте погружным блендером до получения однородной консистенции.

Отварите 2 картофелины и натрите их на мелкой терке в миску с основой. Аккуратно перемешайте лопаткой.

Смажьте форму сливочным маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто в форму, разровняйте и запекайте при температуре 180 градусов 45-60 минут.

Для карамельного соуса всыпте на горячую сковороду или в кастрюльку 150 г сахара.

Нагревайте, не перемешивая, до момента, пока сахар не растает. Влейте 150 мл теплых сливок, добавьте щепотку соли и перемешайте венчиком до загустения.

Готовый сырник полейте карамельным соусом.

Клопотенко поделился новогодним меню из украинских блюд, которые просто и быстро готовить

Ягодный кисель

Ягодный кисель имеет полное право находиться на вашем застолье. Ведь этот напиток очень недооценивают из-за советского опыта. Однако сейчас у вас есть возможность приготовить его собственными руками, добавить каплю любви и подавать с удовольствием.

Ингредиенты:

  • 400 г замороженных ягод
  • 2.5-3 л воды
  • 10 ст. л. сахара
  • 5 ст. л. крахмала

В кастрюлю с 2,5-3 л воды добавьте сахар (10 ст. л.) и дождитесь его полного растворения.

Добавьте 400 г любых ягод и проварите еще 7-10 минут. Растворите крахмал в стакане воды и влейте тонкой струйкой в кастрюлю, при этом постоянно помешивая.

Варите еще 2-3 минуты до желаемой густоты. Охладите и подавайте.

Клопотенко поделился новогодним меню из украинских блюд, которые просто и быстро готовить

Спотыкач

Спотыкач - это очень крепкая настойка с очень ироничным названием. Этот напиток в Украине готовят уже давно. В его основе - водка со специями, пряностями и сахаром. Ему нужно настояться 1-1,5 недели. К Новому году вряд ли, но к Рождеству как раз он будет готов.

Ингредиенты:

  • 500 мл водки
  • 6 бутонов гвоздики
  • 1 щепотка мускатного ореха
  • 1 ст. л. ванильного сахара
  • 100 г сахара
  • 100 мл воды
  • 1 лимон

Перелейте в отдельную емкость 500 мл водки и добавьте щепотку мускатного ореха, 6 бутонов гвоздики и 1 ст. л. ванильного сахара. Настаивайте в темном месте 1-1,5 недели, ежедневно взбалтывая.

После этого смешайте в сотейнике 100 мл воды и 100 г сахара, прогрейте до растворения сахара. Добавьте сироп и сок лимона в настойку и хорошо перемешайте. Охладите и подавайте к столу.

Ранее Евгений Клопотенко также поделился авторским новогодним меню, которое просто готовить, а блюда очень оригинальные.

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