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Вместо кофе: нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергией

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Суббота 15 января 2022 09:09
Вместо кофе: нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергией Как повысить энергию зимой (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Зимняя погода, серость, ветер, морозы, отсутствие солнца могут вызвать апатию даже у самых жизнерадостных из нас!

Поэтому нутрициологи советуют в такие периоды особенно тщательно следить за своим рационом – добавлять в него продукты, богатые витаминами и минералами.

А еще, вместо того, чтобы налегать на кофе в попытках "зарядиться", они советуют обратить внимание на всем доступные натуральные энергетики.

Одним из таких, рассказала в своем блоге о здоровом питании нутрициолог Вероника Хуснутдинова, является витграсс.

Чем полезен этот напиток

  • Витграсс, сок ростков пшеницы, содержит огромное количество витаминов: А, Е, С, К, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В8 в бОльших количествах, чем в каком-либо другом продукте.
  • Одна порция такого сока заменяет 2 кг овощей и фруктов!
  • Сок ростков пшеницы является хорошим источником макро- и микроэлементов. Из ста двух известных полезных минералов витграсс содержит девяносто два из них.

Основные: Кальций, Магний, Калий, Фосфор, Железо, Натрий, Медь, Цинк, Марганец, Селен, Тиамин, Ниацин, Рибофлавин, Фолиевая кислота.

  • В соке ростков пшеницы содержится 17 аминокислот: лизин, изолейцин, триптофан, фенилаланин, а-амино-b-оксимасляная кислота, валин, метионин, аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, глутаминовая кислота, аминоуксусная кислота, гистидин, пролин, серин и тирозин.
  • Сок содержит 70% хлорофилла, это очень мощный природный энергетик.

Вместо кофе: нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергиейВитграсс (фото: instagram.com/naturomama.ru)

  • Хлорофилл считается кровью растений, но он полезен и для крови человека. Хлорофилл качественно улучшает состояние эритроцитов. Более качественные эритроциты могут существенно влиять на общее самочувствие.

Рост уровня гемоглобина увеличивает циркуляцию кислорода, что повышает заряд сил и улучшает работу клеток всего организма.

Особенности употребления витграсса

  1. Не применяйте железную посуду для приема, в соке много аминокислот, что приводит к окислению продукта (даже из нержавеющей стали).
  2. Выбирайте только качественный сок ростков пшеницы в замороженном виде.
  3. Перед применением проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог рассказала, как пить витграсс, чтобы салоны красоты были не нужны.

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