Король завтраков: нутрициолог рассказала, что лучше всего есть по утрам
Если и существует идеальный завтрак, то это он - тост с авокадо, лососем и яйцом-пашот! Он понравится всем членам семьи, он полезен для здоровья и не вредит фигуре.
Наверное, только единицы смогут устоять перед этим сочетанием:
- авокадо,
- лосось,
- яйцо-пашот,
- томаты,
- цельнозерновой хлеб,
- сливочный сыр.
А самое важное здесь - то, что это идеальное сочетание! И полезных жиров тут просто предостаточно, рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.
Если пашот не получается, можнл приготовить яйцо как-то по-другому - все равно будет вкусно! (фото: pexels.com)
Я думаю, что рецепт тут не нужен. Все и так понятно: берем все ингредиенты и делам из аппетитный тост. А вот для приготовления яйца потребуется ловкость рук.
- Кстати, я не использую ни уксус, ни, тем более, полиэтилен.
- Ставлю кастрюлю на медленный огонь, где на дне лишь только маленькие едва заметные пузырьки - и выливаю туда яйцо!
- Варить 3 минуты и очень аккуратно доставать.
- Малосольный лосось делаю всегда сама, но можно купить в проверенном магазине – важно, чтобы рыба была дикая.
Обязательно есть все это по-королевски и не холодным. Заварите себе вкусный чай либо кофе и просто насладитесь и отдохните! Я всегда стараюсь использовать красивую посуду. Приятного аппетита!
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