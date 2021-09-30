Красивая кожа и ощущение сытости: диетолог назвала главный суперфуд осени

Во-первых, тыква - один из самых известных источников бета-каротина – мощного антиоксиданта, который организм превращает в витамин А.



Ваши глаза

Тыква содержит лютеин и зеаксантин, которые предотвращают развитие катаракты и могут замедлить развитие макулярной дегенерации. Одна чашка тыквы может предоставить 200% рекомендуемой суточной нормы витамина А, что помогает видеть четко, особенно в условиях недостаточного освещения.





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Ваш иммунитет

Кроме бета-каротина, тыква содержит витамины С, Е, железо и фолиевую кислоту – все они способствуют улучшению иммунной функции, ускорению заживления ран.

Тыквенное масло помогает бороться с бактериальными и грибковыми инфекциями. Кроме того, в тыкве содержится почти 20% рекомендуемой суточной нормы витамина С, что может помочь быстрее выздороветь при простуде.



Ваше кровяное давление

Насыщение мякоти калием имеет решающее значение для снижения артериального давления, а нежареные и несоленые семена наполнено минералами (в первую очередь, цинком) и растительными стеринами, которые повышают уровень липопротеидов высокой плотности ("хорошего" холестерина) и помогают регулировать показатели давления.





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Ваша сытость

Благодаря содержанию клетчатки, добавление тыквы способствует пищеварению и надолго сохраняет ощущение сытости.



Ваш сон

Тыквенные семечки содержат триптофан - аминокислоту, которая помогает производить такое химическое вещество, как серотонин. Помимо хорошего настроения и чувства радости, он является ключевым игроком для содействия крепкому и качественному сну.



Ваша кожа

Антиоксидантная сила бета-каротина помогает бороться с процессами старения через защиту от ультрафиолетовых лучей, снимать воспаление, благодаря чему Ваша кожа и тело в целом будут чувствовать себя спокойнее и счастливее.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И помните, что этот суперфуд в рационе здорового человека– это не совсем про тыквенные латте или маффин. Ограничивайте добавленный сахар, обработанные продукты и ароматизаторы.



Выбирайте более полезные варианты в виде запеченной тыквы, пюре, хумуса или супа.