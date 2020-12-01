Уберите компоты и кисели: нутрициолог рассказала, чем питаться во время восстановления после родов
Скажите нет холодным напиткам и крекерам
Надя Андреева - не только специалист по питанию с 10-летним стажем, но и дважды мама. Так что она дает советы не только по питанию для взрослых, но и для детей. Недавно она рассказала, какие травы стоит держать в домашней аптечке всегда, они помогут поддерживать здоровье всей семьи.
А теперь специалистка рассказала, какое питание поможет в период восстановления после родов.
"В разных культурах было много общего в рекомендациях по питанию на период восстановления после родов. Продукты в каждой традиции могли быть разные, но они обладали общими свойствами. Рацион женщины строился на нутритивно богатых, согревающих и способствующих лактации продуктах.
В большинстве рекомендаций вы встретите: бульоны, чаи, жидкие блюда, согревающие специи, яйца, птицу, водоросли, имбирь, корицу, внутренние органы, кунжут, кунжутное масло, уксус в небольших количествах, орехи и семена, так как они богаты жирами.
В аюрведе предпочтение отдается маслу гхи, как источнику самого качественного жира.
Рекомендовалось избегать продуктов, которые обладают холодными и сухими качествами. Это большое количество сырых овощей и фруктов, холодные напитки, крекеры, избыток бобовых. В некоторых традициях рекомендуется избегать овощей семейства капустных.
Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz/)
Это совершенно не значит, что нам надо включать в рацион все те продукты, которые рекомендованы в древних сообществах, но важно понимать смысл этих рекомендаций, тогда мы сами сможем подобрать оптимальный рацион из тех продуктов, что есть у нас.
Важно понимать, что происходит с организмом женщины после родов.
- Аппетит может достаточно сильно поменяться. Первые недели организму требуется меньше калорий, чем ему было необходимо в третьем триместре.
- В процессе восстановления после родов первые дни/недели мы меньше двигаемся, больше сидим, лежим, кормим и реагировать на высокоуглеводные продукты скорее всего будем хуже.
- Роды приносят телу определенный уровень травмы, в сочетании с бессонными ночами, которые наступают сразу после родов, это может повлиять на чувствительность к инсулину, а также на гормоны стресса, в том числе на кортизол.
- Это в свою очередь повлияет на метаболизм всех трех макронутриентов: белков, жиров и углеводов и на пищеварительную систему.
- Может замедлиться пищеварение, ухудшиться ферментативная деятельность, появиться нерегулярный стул.
Что же есть?
- Костные бульоны, супы, карри.
- Продукты, богатые железом.
- Жиры, продукты, богатые омега-3.
- Продукты, богатые йолом.
- Много приготовленных овощей.
- Крупы и корнеплоды.
- Теплые жидкости, а вот компоты и кисели не нужны, хотя и рекомендуют. Скорее всего, эти продукты создадут очень нестабильный уровень сахара в крови", - написала Надя.
Напомним, что нутрициолог посоветовала пользователям сети в любое время года есть побольше овощей, зелени, фруктов. Правда, что касается овощей, их еще нужно уметь правильно приготовить: нутрициолог призналась, что ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность.