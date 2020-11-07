Не надо их варить: нутрициолог рассказала, какие ошибки в приготовлении овощей крадут их ценность

Специалист по питанию назвала главные ошибки при готовке

Нутрициолог Надя Андреева уверена, даже в холодный сезон можно оставаться активным и энергичным человеком, особенно - если правильно питаться. Чтобы сохранять способность концентрироваться, когда наступает "ленивый" период года и не хочется думать и даже вылазить из-под одеяла, нужно выбирать правильные продукты. И нет, это не сладости. Нутрициолог перечислила, чем питаться в ноябре.

Но, как оказалось, при неправильном приготовлении овощей, которые, кстати, тоже входят в этот список, многие их витамины и полезные микроэлементы улетучиваются. Поэтому важно не допускать ошибок при готовке овощей, подытожила нутрициолог.

"Как вы можете испортить свои любимые овощи? Ошибки в приготовлении овощей, которые крадут их ценность.

Предположим, вы купили брокколи, морковку, может быть даже кейл и цветную капусту, и считаете, если вы их съедите, вы получите все питательные вещества из них.

В большинстве случаев это так. Но есть некоторые ошибки в приготовлении, которые могут значительно снизить пользу от наших любимых овощей. Давайте разберем их, чтобы убедиться, что вы их не делаете.

Важно правильно готовить овощи (фото: instagram.com/happynadyaz)

Ошибка 1: Сварить овощи. Если овощи варить, то многие водорастворимые витамины останутся в воде, особенно витамин В, фолат и рибофлавин. Поэтому постарайтесь овощи готовить на пару и недолго и избегайте варки (кроме супов), особенно если вы потом собираетесь вылить воду.

Ошибка 2: Пережаренные овощи "с дымком". Если вы готовите овощи на гриле или на мангале и доводите до того, что на овощах появляются черные полоски или сгоревшие кончики, то, возможно, к вам в организм попадет бензопирен - это канцероген, который формируется при дымлении.

Если при этом вы смазываете овощи маслом, то ситуация еще больше ухудшается, потому что в овощах разрушаются многие антиоксиданты.

При готовке овощей постарайтесь избегать прямого контакта с огнем. Оптимальные температуры при готовке овощей должны быть не сильно высокими и маслом лучше сбрызнуть уже готовые овощи.

Ошибка 3: вы выбрасываете важные части. Например, стебли брокколи или стебли цветной капустой, или листья брокколи. Они содержат не менее полезные вещества, которых нет в соцветиях. В следующий раз попробуйте использовать стебли, корешки и листья в супах и пюре или в тушеных овощах.

Ошибка 4: вы забываете овощи правильно помыть и вымочить. Многие овощи, особенно шпинат, красный перец, огурцы, помидоры, очень часто богаты пестицидами. Для того, чтобы хоть как-то нейтрализовать их эффект, важно вымочить овощи минимум 10-15 минут в воде с небольшим количеством уксуса или соли.

Ошибка 5. Вы не комбинируете овощи с жирами. Красные, оранжевые, желтые и зеленые овощи должны быть совмещены с жирами, чтобы оптимизировать количество всасываемых элементов.

Ошибка 6. Есть овощи только сырыми. Некоторые питательные вещества, как, например, ликопин в помидорах, усваивается лучше, когда они приготовленные. Выбирайте разнообразие: сырые, тушеные, приготовленные на пару, не надо циклиться на сырых.

Напомним, что нутрициолог рассказала, как научить ребенка есть овощи.