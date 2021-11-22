Куриный паштет с секретным ингредиентом: рецепт от Александра Педана

Говорят, что в известное всем блюдо стоит добавить лишь один новый тайный продукт, и оно сразу станет новым. И не просто новым, а настоящим произведением кулинарного искусства.

Ведущий проектов "Эксы" и Improv Live Show на "Новом канале" Александр Педан поделился с читателями Lite рецептом куриного паштета с таким секретным ингредиентом.

Ведущий уверяет, что это блюдо будут есть все! Даже дети. Проверено 5-летним сыном звездного папаши Мариком.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

500 г куриной печени

2 луковицы среднего размера

2 морковки

1 яблоко

50 г масла

Рецепт вкусного куриного паштета

Порезать морковь слайсами, а лук - на четверти. Яблоко стоит почистить и порезать крупными кусками. Оно в этом блюде не только для вкуса. Также этот фрукт нейтрализует запах печени.

Параллельно нарезать куриное филе и печень.

Все вместе протушить в сотейнике на среднем огне до полной готовности. Добавить соль и специи по вкусу.

Переложить продукты в блендер и перебить. Под конец Педан советует добавить еще кусочек масла и довести до однородной консистенции.

Намазываем на хлебчик, добавляем помидор и наслаждаемся!

Приятного аппетита!

Александр Педан с семьей (фото: instagram.com/pedanos)