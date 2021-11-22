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Курячий паштет із секретним інгредієнтом: рецепт від Олександра Педана

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Понеділок 22 листопада 2021 09:44
Курячий паштет із секретним інгредієнтом: рецепт від Олександра Педана Олександр Педан (фото: прес-служба "Нового каналу")
Автор: Lite

Кажуть, що у відому всім страву варто додати лише один новий таємний продукт, і вона відразу стане новою. І не просто новою, а справжнім витвором кулінарного мистецтва.

Ведучий проектів "Екси" та Improv Live Show на "Новому каналі" Олександр Педан поділився з читачами Lite рецептом курячого паштету з таким секретним інгредієнтом.

Ведучий запевняє, що цю страву будуть їсти всі! Навіть діти. Перевірено 5-річним сином зіркового татуся Маріком.

Інгредієнти:

  • 500 г курячого філе
  • 500 г курячої печінки
  • 2 цибулини середнього розміру
  • 2 морквини
  • 1 яблуко
  • 50 г масла

Рецепт смачного курячого паштету

Порізати моркву слайсами, а цибулю - на четвертини. Яблуко варто почистити та порізати великими шматками. Воно у цій страві не лише для смаку. Також цей фрукт нейтралізує запах печінки.

Паралельно нарізати куряче філе та печінку.

Усе разом протушкувати в сотейнику на середньому вогні до повної готовності. Додати сіль та спеції за смаком.

Перекласти продукти в блендер та перебити. Під кінець Педан радить додати ще шматочок масла та довести до однорідної консистенції.

Намащуємо на хлібчик, додаємо помідор і насолоджуємося!

Смачного!

Курячий паштет із секретним інгредієнтом: рецепт від Олександра Педана

Олександр Педан з родиною (фото: instagram.com/pedanos)

Раніше Педан у великому інтерв'ю Lite розповів про кризи з дружиною, вакцинацію та стосунки з Притулою.

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Олександр Педан
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