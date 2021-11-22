Курячий паштет із секретним інгредієнтом: рецепт від Олександра Педана
Кажуть, що у відому всім страву варто додати лише один новий таємний продукт, і вона відразу стане новою. І не просто новою, а справжнім витвором кулінарного мистецтва.
Ведучий проектів "Екси" та Improv Live Show на "Новому каналі" Олександр Педан поділився з читачами Lite рецептом курячого паштету з таким секретним інгредієнтом.
Ведучий запевняє, що цю страву будуть їсти всі! Навіть діти. Перевірено 5-річним сином зіркового татуся Маріком.
Інгредієнти:
- 500 г курячого філе
- 500 г курячої печінки
- 2 цибулини середнього розміру
- 2 морквини
- 1 яблуко
- 50 г масла
Рецепт смачного курячого паштету
Порізати моркву слайсами, а цибулю - на четвертини. Яблуко варто почистити та порізати великими шматками. Воно у цій страві не лише для смаку. Також цей фрукт нейтралізує запах печінки.
Паралельно нарізати куряче філе та печінку.
Усе разом протушкувати в сотейнику на середньому вогні до повної готовності. Додати сіль та спеції за смаком.
Перекласти продукти в блендер та перебити. Під кінець Педан радить додати ще шматочок масла та довести до однорідної консистенції.
Намащуємо на хлібчик, додаємо помідор і насолоджуємося!
Смачного!
Олександр Педан з родиною (фото: instagram.com/pedanos)
Раніше Педан у великому інтерв'ю Lite розповів про кризи з дружиною, вакцинацію та стосунки з Притулою.