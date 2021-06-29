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Легко и просто: топ-10 советов для каждого по переходу на здоровое питание

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Вторник 29 июня 2021 08:38
Легко и просто: топ-10 советов для каждого по переходу на здоровое питание Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Здоровый рацион — это для здоровья. Но часто так сложно перейти от привычной схемы питания к чему-то другому, к чему-то новому. Как осуществить переход с привычного рациона на меню для поддержания здоровья не резко, а комфортно рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

Эксперт подготовила топ-10 рекомендаций, как можно сделать свой рацион более здоровым, которые опубликовала в Instagram.

1. Ешь медленнее — мозгу нужно 20 минут, чтобы понять голоден ты ещё или уже сыт, так как регулировка этого процесса проходит с помощью гормонов. Чем быстрее ты ешь, тем больше ты съешь за 20 минут и тем больше вероятность набора веса и отсутствия результата.

2. Выбирай цельнозерновой хлеб, вместо обычного. Ещё есть люди, которые едят обычный хлеб, хотя сейчас проблем купить здоровый хлеб уже нет. Просто не забудь прочитать этикетку, чтобы убедиться, что хлеб приготовлен только из цельного зерна, а не из смеси цельного и очищенного зерна. Также желательно, чтобы хлеб содержал цельные семена или зерна.

Легко и просто: топ-10 советов для каждого по переходу на здоровое питание

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Добавь греческий йогурт в свой рацион. Он более питательный и будет хорошо насыщать, а ещё он отлично подойдёт для заправки овощей и для разнообразия.

4. Ешь яйца и желательно на завтрак. Если посмотреть на исследования, в которых сравниваются различные типы завтраков с подобранной калорийностью, яйца выходят на первое место. Утреннее употребление яиц усиливает чувство сытости и помогает не съесть лишнего в течение дня.

5. Выпекать/запекать или тушить, вместо жарки.

Легко и просто: топ-10 советов для каждого по переходу на здоровое питание

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6. Первым блюдом ешь салат — это поможет увеличить потребление овощей в рационе.

7. Ешь цельные фрукты, вместо свежевыжатых соков.

8. Пей воду. Достаточное количество воды ЕЖЕДНЕВНО - необходимость.

9. Больше свежих ягод, вместо сушеных.

10. Если хочешь что-то к фильму, выбери попкорн вместо чипсов или же орешки — это будет чуть безопаснее, но с учетом перебора калорий тоже не хорошо.

Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова раскрыла правду о фруктовой летней диете.

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