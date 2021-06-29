Легко і просто: топ-10 порад для кожного по переходу на здорове харчування

Здоровий раціон - це для здоров'я. Але часто так складно перейти від звичної схеми харчування до чогось іншого, до чогось нового. Як здійснити перехід зі звичного раціону на меню для підтримки здоров'я не різко, а комфортно розповіла нутриціолог Ольга Усенко.

Експерт підготувала топ-10 рекомендацій, як можна зробити свій раціон більш здоровим, які опублікувала в Instagram .

1. Їж повільніше - мозку потрібно 20 хвилин, щоб зрозуміти голодний ти ще або вже ситий, так як регулювання цього процесу проходить за допомогою гормонів. Чим швидше ти їси, тим більше ти з'їси за 20 хвилин і тим більша ймовірність набору ваги і відсутності результату.

2. Вибирай цільнозерновий хліб, замість звичайного. Ще є люди, які їдять звичайний хліб, хоча зараз проблем купити здоровий хліб вже немає. Просто не забудь прочитати етикетку, щоб переконатися, що хліб приготований тільки з цільного зерна, а не з суміші цільного і очищеного зерна. Також бажано, щоб хліб містив цільні насіння або зерна.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3. Додай грецький йогурт в свій раціон. Він більш поживний і буде добре насичувати, а ще він відмінно підійде для заправки овочів і для різноманітності.

4. Їж яйця і бажано на сніданок. Якщо подивитися на дослідження, в яких порівнюються різні типи сніданків з підібраною калорійністю, яйця виходять на перше місце. Ранкове вживання яєць підсилює відчуття ситості і допомагає не з'їсти зайвого протягом дня.

5. Випікати / запікати або тушкувати, замість смаження.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6. Першою стравою їж салат - це допоможе збільшити споживання овочів в раціоні.

7. Їж цільні фрукти, замість свіжовичавлених соків.

8. Пий воду. Достатня кількість води щодня - необхідність.

9. Більше свіжих ягід, замість сушених.

10. Якщо хочеш щось до фільму, вибери попкорн замість чіпсів або ж горішки - це буде трохи безпечніше, але з урахуванням перебору калорій теж не добре.