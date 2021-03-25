Когда лучше пить кофе: диетолог раскрыла важные детали

Бодрящий и тонизирующий кофе стал верным ежедневным спутником многих из нас. Но об этом напитки стоит знать важные детали. Правда ли, что кофеин непосредственно влияет на сон или это очередной миф? Об этом рассказала диетолог Тиана Фиалкова.

Если вы хотите, чтобы ваши циклы сна оставались правильными, неплохо было бы знать, как именно ваши гены влияют на процесс нейтрализации кофеина в печени.



Наш цикл сна зависит не только от циркадных ритмов, но и от дополнительного "центра сна" в головном мозге, который крайне чувствителен к кофеину.



Кофеин заставляет наш мозг думать, что не устал, блокируя сигнал о сонливости в виде нейромедиатора аденозина.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем больше мы бодрствуем, тем больше молекул аденозина накапливается в головном мозге, вынуждая нас засыпать.



Кофеин легко проникает через гематоэнцефалический барьер в мозг и связывается с теми же рецепторами в "центре сна", что и аденозин.



Аденозиновые рецепторы не могут срабатывать, и наш мозг ошибочно регистрирует, что он еще бодрствовал недостаточно и заставляет нас чувствовать себя более бодрыми, попросту говоря - идет истощение энергетических ресурсов.



Кофеин активен в организме у всех разное время, это зависит от индивидуальных генетических особенностей.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В среднем период полураспада кофеина составляет от 5 до 7 часов, то есть столько времени требуется на распад половины кофеина в вашем организме.



Например, если вы выпили чашку кофеина в 15:00, то к 20:00 только половина кофеина распалась и еще половина все еще "работает" в нашем организме.



Но примерно у половины населения имеется ген, который замедляет метаболизм кофеина, а значит период полураспада еще удлиняется.



Кофеин метаболизируется определенным ферментом в нашей печени, который определяется нашими генами.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Примерно у 50% населения имеется вариант этого гена - CYP1A2, который замедляет метаболизм кофеина. Так что у многих, особенно у девушек (это генетическая особенность) чашечка кофе активна еще 24 часа.



Если у вас есть трудности с засыпанием, то стоит узнать свои особенности метаболизма кофеина. Для этого можно сдать анализ на генетику метаболизма кофе.