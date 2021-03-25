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Коли краще пити каву: дієтолог розкрила важливі деталі

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 08:38
Коли краще пити каву: дієтолог розкрила важливі деталі Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Підбадьорливий і тонізуючий кави став вірним щоденним супутником багатьох з нас. Але про це напої варто знати важливі деталі. Чи правда, що кофеїн безпосередньо впливає на сон або це черговий міф? Про це розповіла дієтолог Тіана Фіалкова.

На сторінці в Instagram експерт пояснила зв'язок кави і якості нічного відпочинку.

Якщо ви хочете, щоб ваші цикли сну залишалися правильними, непогано було б знати, як саме ваші гени впливають на процес нейтралізації кофеїну в печінці.

Наш цикл сну залежить не тільки від циркадних ритмів, але і від додаткового "центру сну" в головному мозку, який вкрай чутливий до кофеїну.

Кофеїн змушує наш мозок думати, що не втомився, блокуючи сигнал про сонливість у вигляді нейромедіатора аденозину.

Коли краще пити каву: дієтолог розкрила важливі деталі
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим більше ми пильнуємо, тим більше молекул аденозину накопичується в головному мозку, примушуючи нас засипати.

Кофеїн легко проникає через гематоенцефалічний бар'єр у мозок і зв'язується з тими ж рецепторами в "центрі сну", що і аденозин.

Аденозинові рецептори не можуть спрацьовувати, і наш мозок помилково реєструє, що він ще не спав недостатньо й змушує нас почуватися більш бадьорими, просто кажучи - йде виснаження енергетичних ресурсів.

Кофеїн активний організм у всіх різний час, це залежить від індивідуальних генетичних особливостей.

Коли краще пити каву: дієтолог розкрила важливі деталі
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У середньому період напіввиведення кофеїну становить від 5 до 7 годин, тобто стільки часу потрібно на розпад половини кофеїну у вашому організмі.

Наприклад, якщо ви випили чашку кофеїну в 15:00, то до 20:00 тільки половина кофеїну розпалася і ще половина все ще "працює" в нашому організмі.

Але приблизно у половини населення є ген, який уповільнює метаболізм кофеїну, а значить період напіврозпаду подовжується ще.

Кофеїн метаболізується певним ферментом у нашій печінці, який визначається нашими генами.

Коли краще пити каву: дієтолог розкрила важливі деталі
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приблизно у 50% населення є варіант цього гена - CYP1A2, який уповільнює метаболізм кофеїну. Так що у багатьох, особливо у дівчат (це генетична особливість) чашечка кави активна ще 24 години.

Якщо у вас є труднощі з засипанням, то варо дізнатися про свої особливості метаболізму кофеїну. Для цього можна здати аналіз на генетику метаболізму кави.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Надя Андрєєва розповіла, як постити з користю для здоров'я.

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