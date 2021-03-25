Коли краще пити каву: дієтолог розкрила важливі деталі

Підбадьорливий і тонізуючий кави став вірним щоденним супутником багатьох з нас. Але про це напої варто знати важливі деталі. Чи правда, що кофеїн безпосередньо впливає на сон або це черговий міф? Про це розповіла дієтолог Тіана Фіалкова.

Якщо ви хочете, щоб ваші цикли сну залишалися правильними, непогано було б знати, як саме ваші гени впливають на процес нейтралізації кофеїну в печінці.



Наш цикл сну залежить не тільки від циркадних ритмів, але і від додаткового "центру сну" в головному мозку, який вкрай чутливий до кофеїну.



Кофеїн змушує наш мозок думати, що не втомився, блокуючи сигнал про сонливість у вигляді нейромедіатора аденозину.



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Чим більше ми пильнуємо, тим більше молекул аденозину накопичується в головному мозку, примушуючи нас засипати.



Кофеїн легко проникає через гематоенцефалічний бар'єр у мозок і зв'язується з тими ж рецепторами в "центрі сну", що і аденозин.



Аденозинові рецептори не можуть спрацьовувати, і наш мозок помилково реєструє, що він ще не спав недостатньо й змушує нас почуватися більш бадьорими, просто кажучи - йде виснаження енергетичних ресурсів.



Кофеїн активний організм у всіх різний час, це залежить від індивідуальних генетичних особливостей.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

У середньому період напіввиведення кофеїну становить від 5 до 7 годин, тобто стільки часу потрібно на розпад половини кофеїну у вашому організмі.



Наприклад, якщо ви випили чашку кофеїну в 15:00, то до 20:00 тільки половина кофеїну розпалася і ще половина все ще "працює" в нашому організмі.



Але приблизно у половини населення є ген, який уповільнює метаболізм кофеїну, а значить період напіврозпаду подовжується ще.



Кофеїн метаболізується певним ферментом у нашій печінці, який визначається нашими генами.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приблизно у 50% населення є варіант цього гена - CYP1A2, який уповільнює метаболізм кофеїну. Так що у багатьох, особливо у дівчат (це генетична особливість) чашечка кави активна ще 24 години.



Якщо у вас є труднощі з засипанням, то варо дізнатися про свої особливості метаболізму кофеїну. Для цього можна здати аналіз на генетику метаболізму кави.