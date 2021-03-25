Когда лучше пить кофе: диетолог раскрыла важные детали

Если вы хотите, чтобы ваши циклы сна оставались правильными, неплохо было бы знать, как именно ваши гены влияют на процесс нейтрализации кофеина в печени.



Наш цикл сна зависит не только от циркадных ритмов, но и от дополнительного "центра сна" в головном мозге, который крайне чувствителен к кофеину.



Кофеин заставляет наш мозг думать, что не устал, блокируя сигнал о сонливости в виде нейромедиатора аденозина.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем больше мы бодрствуем, тем больше молекул аденозина накапливается в головном мозге, вынуждая нас засыпать.



Кофеин легко проникает через гематоэнцефалический барьер в мозг и связывается с теми же рецепторами в "центре сна", что и аденозин.



Аденозиновые рецепторы не могут срабатывать, и наш мозг ошибочно регистрирует, что он еще бодрствовал недостаточно и заставляет нас чувствовать себя более бодрыми, попросту говоря - идет истощение энергетических ресурсов.



Кофеин активен в организме у всех разное время, это зависит от индивидуальных генетических особенностей.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В среднем период полураспада кофеина составляет от 5 до 7 часов, то есть столько времени требуется на распад половины кофеина в вашем организме.



Например, если вы выпили чашку кофеина в 15:00, то к 20:00 только половина кофеина распалась и еще половина все еще "работает" в нашем организме.



Но примерно у половины населения имеется ген, который замедляет метаболизм кофеина, а значит период полураспада еще удлиняется.



Кофеин метаболизируется определенным ферментом в нашей печени, который определяется нашими генами.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Примерно у 50% населения имеется вариант этого гена - CYP1A2, который замедляет метаболизм кофеина. Так что у многих, особенно у девушек (это генетическая особенность) чашечка кофе активна еще 24 часа.



Если у вас есть трудности с засыпанием, то стоит узнать свои особенности метаболизма кофеина. Для этого можно сдать анализ на генетику метаболизма кофе.