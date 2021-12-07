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Лучше съесть кусочек торта: врач рассказала правду о вреде сахарозаменителей

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 19:01
Лучше съесть кусочек торта: врач рассказала правду о вреде сахарозаменителей Врач-эндокринолог Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие считают полку с сахарозаменителями в супермаркете спасением, когда хочется "вредного сладенького", особенно - если нельзя употреблять продукты с настоящим сахаром. Но сахарозаменители не только не полезны, но и вредны для человека, особенно, если есть проблемы со здоровьем.

Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Она рассказала, чем именно опасны сахарозаменители и подчеркнула, что если у вас нет сил полностью отказаться от сладкого, допустимы эритрит и стевия. Но только как временная мера, помня о негативных последствиях сахарозаменителей.

  • Если вы не на лечебном протоколе, лучше иногда позволить себе кусочек настоящего тортика, чем обманываться СЗ (сахарозаменители - далее).

Лучше съесть кусочек торта: врач рассказала правду о вреде сахарозаменителейИногда лучше съесть кусочек торта или маленькое пирожное (фото: pexels.com)

Чем вредны сахарозаменители⠀

  • СХ взаимодействуют с рецепторами, отвечающими за сладкий вкус и поддерживают такую же зависимость от сладкого, как и сахар. Вместо того, чтобы обманывать рецепторы, полезнее и результативнее поработать с психологом.
  • Рецепторы сладкого есть не только во рту. В кишечнике, желудке, мозге, жировой ткани, поджелудочной железе и пр. Так, при стимуляции их в желудке, увеличивается производство грелина - гормона голода - и растет аппетит. Кому понравится постоянно чувствовать голод?
  • При воздействии сахарозаменителей на рецепторы клеток поджелудочной железы выделяется инсулин, точно также, как и на сахар, усугубляя состояние инсулинорезистентности, которое является одним из главных факторов преждевременного старения.
  • Сахарозаменители:
  1. увеличивают риск ИР и сахарного диабета 2 типа
  2. повышают частоту нейродегенеративных заболеваний
  3. нарушают синтез дофамина и серотонина
  4. провоцируют аллергические реакции
  5. полиолы (ксилит, сорбит, эритрит) могут вызвать диарею и противопоказаны при желчнокаменной болезни, т. к. усиливают желчеотток
  6. усиливают вздутие живота, усугубляют СИБР и СИГР
  7. при нарушениях углеводного обмена, хроническом воспалении, дисбалансе микробиоты, могут еще более осложнить состояние.

Лучше съесть кусочек торта: врач рассказала правду о вреде сахарозаменителейЛучше получать сахар из ягод (фото: pexels.com)

Часто именно в период лечения многие решаются исключить сахар из рациона, делая при этом выбор в пользу СЗ. Но это самообман и, можно сказать, вредная привычка, от которой потом трудно избавиться. Поэтому я не рекомендую сахарозаменители. Никакие.

Здоровому человеку достаточно получать углеводы из ягод, овощей, зелени, орехов, фруктов и безглютеновых злаков. До 100-130 г в сутки в пересчете на углеводы - вполне допустимо.

Раньше нутрициолог рассказала, чем особо опасна рыба из массмаркета.

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