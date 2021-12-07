Лучше съесть кусочек торта: врач рассказала правду о вреде сахарозаменителей

Многие считают полку с сахарозаменителями в супермаркете спасением, когда хочется "вредного сладенького", особенно - если нельзя употреблять продукты с настоящим сахаром. Но сахарозаменители не только не полезны, но и вредны для человека, особенно, если есть проблемы со здоровьем.
Об этом рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.
Она рассказала, чем именно опасны сахарозаменители и подчеркнула, что если у вас нет сил полностью отказаться от сладкого, допустимы эритрит и стевия. Но только как временная мера, помня о негативных последствиях сахарозаменителей.
Часто именно в период лечения многие решаются исключить сахар из рациона, делая при этом выбор в пользу СЗ. Но это самообман и, можно сказать, вредная привычка, от которой потом трудно избавиться. Поэтому я не рекомендую сахарозаменители. Никакие.
Здоровому человеку достаточно получать углеводы из ягод, овощей, зелени, орехов, фруктов и безглютеновых злаков. До 100-130 г в сутки в пересчете на углеводы - вполне допустимо.
Раньше нутрициолог рассказала, чем особо опасна рыба из массмаркета.