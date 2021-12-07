Лучше съесть кусочек торта: врач рассказала правду о вреде сахарозаменителей

Она рассказала, чем именно опасны сахарозаменители и подчеркнула, что если у вас нет сил полностью отказаться от сладкого, допустимы эритрит и стевия. Но только как временная мера, помня о негативных последствиях сахарозаменителей.

Если вы не на лечебном протоколе, лучше иногда позволить себе кусочек настоящего тортика, чем обманываться СЗ (сахарозаменители - далее).

Иногда лучше съесть кусочек торта или маленькое пирожное (фото: pexels.com)

Чем вредны сахарозаменители⠀

СХ взаимодействуют с рецепторами, отвечающими за сладкий вкус и поддерживают такую же зависимость от сладкого, как и сахар. Вместо того, чтобы обманывать рецепторы, полезнее и результативнее поработать с психологом.

отвечающими за сладкий вкус и поддерживают такую же зависимость от сладкого, как и сахар. Вместо того, чтобы обманывать рецепторы, полезнее и результативнее поработать с психологом. Рецепторы сладкого есть не только во рту. В кишечнике, желудке, мозге, жировой ткани, поджелудочной железе и пр. Так, при стимуляции их в желудке, увеличивается производство грелина - гормона голода - и растет аппетит. Кому понравится постоянно чувствовать голод?

В кишечнике, желудке, мозге, жировой ткани, поджелудочной железе и пр. Так, при стимуляции их в желудке, увеличивается производство грелина - гормона голода - и растет аппетит. Кому понравится постоянно чувствовать голод? При воздействии сахарозаменителей на рецепторы клеток поджелудочной железы выделяется инсулин, точно также, как и на сахар, усугубляя состояние инсулинорезистентности, которое является одним из главных факторов п реждевременного старения.

точно также, как и на сахар, усугубляя состояние инсулинорезистентности, которое является одним из главных факторов п Сахарозаменители:

увеличивают риск ИР и сахарного диабета 2 типа повышают частоту нейродегенеративных заболеваний нарушают синтез дофамина и серотонина провоцируют аллергические реакции полиолы (ксилит, сорбит, эритрит) могут вызвать диарею и противопоказаны при желчнокаменной болезни, т. к. усиливают желчеотток усиливают вздутие живота, усугубляют СИБР и СИГР при нарушениях углеводного обмена, хроническом воспалении, дисбалансе микробиоты, могут еще более осложнить состояние.

Лучше получать сахар из ягод (фото: pexels.com)

Часто именно в период лечения многие решаются исключить сахар из рациона, делая при этом выбор в пользу СЗ. Но это самообман и, можно сказать, вредная привычка, от которой потом трудно избавиться. Поэтому я не рекомендую сахарозаменители. Никакие.

Здоровому человеку достаточно получать углеводы из ягод, овощей, зелени, орехов, фруктов и безглютеновых злаков. До 100-130 г в сутки в пересчете на углеводы - вполне допустимо.