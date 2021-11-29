Меньше углеводов и бобовых: нутрициолог назвала продукты для поддержки желчного пузыря

Минеральные воды слабой минерализации: за 20 минут до еды.
Хорошо добавить горькие вкусы и горечи (экстракт одуванчика, подорожника, популин, кыст аль хинди и др.).
Хорошо выбрасывается желчь на жирные продукты, из-за гормона холецистокинина. Но избыток жиров также плох, потому что у организма нет ресурса его переварить, и, скорее всего, вызовет диарею или жирный стул, поэтому добавляем немного в свой рацион.
Желчь отходит на желтки яиц, особенно жидкие, а также это источник лецитина, в котором нуждается наша печень.
Ограничиваем углеводы для текучести желчи до 70-80 гр, а также лектины (крупы, бобовые, семечки и семена).
Едим и пьем только теплую пищу, чтобы не было спазма сфинктера Одди.
Желчный предпочитает теплую воду (фото: pexels.com)
Нужно понимать, в каком состоянии находится наше метилирование (это одна из функций детоксикации). Оно поддерживает образование желчных кислот. Если человек генетически гипометилят, то ему нужно поддержать себя продуктами питания, например: лук, чеснок, спаржа при их переносимости.
Не должно быть дефицита витамина С (едим шиповник, облепиху, смородину черную, киви), магния (его сложно набрать из продуктов) и цинка (морепродукты, яйца, тыквенные семечки, кедровый орех).