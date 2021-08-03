Много энергии и никакого жира: топ-5 продуктов для здоровья щитовидки и стройности

Щитовидная железа - один из самых важных эндокринных регуляторов обмена веществ, именно она определяет с какой частотой будет биться сердце, сколько съеденной пищи отложиться в виде энергии про запас, а сколько - в виде жира, будет ли человек мерзнуть в холод или нет и т.д. Именно поэтому стоит тщательно следит за ее здоровьем, и не последнюю роль в этом вопросе играет рацион.

Диетолог Ольга Безуглая поделилась в Instagram списком важных микроэлементов и содержащих их продуктов, которые способствуют здоровью щитовидной железы.

Для ее правильного функционирования нужно, чтобы ваш рацион был максимально сбалансирован и в итоге в организм поступал йод, цинк, селен, железо и витамин Д.



А вот и топ-5 продуктов с наибольшим содержанием веществ, которые полезны для поддержания здоровья щитовидной железы.



Специальной диеты придуманной для щитовидной железы нет, но выбор продуктов весьма важен!





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1. Йод

На функцию щитовидной железы влияет недостаток так и избыток йода в рационе, поэтому важно давать своему организму среднее оптимально взвешенное число йода!

И здесь не морепродукты, а клюква! 100 гр клюквы содержится примерно 350 гр йода. И этим она ничуть не уступает морской капусте. Добавляйте клюкву в салаты, соусы регулярно и суточная норма йода будет обеспечена!



2. Селен

Помогает интенсифицировать работу щитовидной железы + мощный антиоксидант, что в свою очередь также важно для щитовидной железы: бразильский орех (как чемпион по содержанию селена) а также тунец, сардины, яйца, бобовые в комплексе помогут разобраться с дефицитом селена.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Омега 3 жирные кислоты и л-тирозин

Их соотношение в нашем рационе влияет на воспаление в организме и максимальное количество сосредоточено не в таблетке, а в рыбе. В жирной морской красной рыбе будет много омега 3, а также аминокислоты л-тирозина, что также важны для работы щитовидной железы: лосось, форель, горбуша, семга.



4. Железо

Печень - как один из самых главных донаторов гемового железа, а железо это мощный кофактор превращения фенилаланина в тирозин, что безумно важно для оптимальной работы щитовидной железы, особенно в случае дефицитов.



5. Цинк

Цинк, как и селен, влияет на работу щитовидной железы, поэтому в случае ее сниженной функции, вам стоит обратить внимание на продукты богатые цинком: устрицы, моллюски, говядина, птица.