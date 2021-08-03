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Много энергии и никакого жира: топ-5 продуктов для здоровья щитовидки и стройности

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Вторник 03 августа 2021 14:27
Много энергии и никакого жира: топ-5 продуктов для здоровья щитовидки и стройности Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Щитовидная железа - один из самых важных эндокринных регуляторов обмена веществ, именно она определяет с какой частотой будет биться сердце, сколько съеденной пищи отложиться в виде энергии про запас, а сколько - в виде жира, будет ли человек мерзнуть в холод или нет и т.д. Именно поэтому стоит тщательно следит за ее здоровьем, и не последнюю роль в этом вопросе играет рацион.

Диетолог Ольга Безуглая поделилась в Instagram списком важных микроэлементов и содержащих их продуктов, которые способствуют здоровью щитовидной железы.

Для ее правильного функционирования нужно, чтобы ваш рацион был максимально сбалансирован и в итоге в организм поступал йод, цинк, селен, железо и витамин Д.

А вот и топ-5 продуктов с наибольшим содержанием веществ, которые полезны для поддержания здоровья щитовидной железы.

Специальной диеты придуманной для щитовидной железы нет, но выбор продуктов весьма важен!

Много энергии и никакого жира: топ-5 продуктов для здоровья щитовидки и стройности

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

1. Йод

На функцию щитовидной железы влияет недостаток так и избыток йода в рационе, поэтому важно давать своему организму среднее оптимально взвешенное число йода!

И здесь не морепродукты, а клюква! 100 гр клюквы содержится примерно 350 гр йода. И этим она ничуть не уступает морской капусте. Добавляйте клюкву в салаты, соусы регулярно и суточная норма йода будет обеспечена!

2. Селен

Помогает интенсифицировать работу щитовидной железы + мощный антиоксидант, что в свою очередь также важно для щитовидной железы: бразильский орех (как чемпион по содержанию селена) а также тунец, сардины, яйца, бобовые в комплексе помогут разобраться с дефицитом селена.

Много энергии и никакого жира: топ-5 продуктов для здоровья щитовидки и стройности

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Омега 3 жирные кислоты и л-тирозин

Их соотношение в нашем рационе влияет на воспаление в организме и максимальное количество сосредоточено не в таблетке, а в рыбе. В жирной морской красной рыбе будет много омега 3, а также аминокислоты л-тирозина, что также важны для работы щитовидной железы: лосось, форель, горбуша, семга.

4. Железо

Печень - как один из самых главных донаторов гемового железа, а железо это мощный кофактор превращения фенилаланина в тирозин, что безумно важно для оптимальной работы щитовидной железы, особенно в случае дефицитов.

5. Цинк

Цинк, как и селен, влияет на работу щитовидной железы, поэтому в случае ее сниженной функции, вам стоит обратить внимание на продукты богатые цинком: устрицы, моллюски, говядина, птица.

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко научила сытно питаться и при этом не поправляться.

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