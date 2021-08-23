Много тренировок и жидкая пища: топ-12 скрытых причин, почему вы постоянно испытываете голод

Первый блок причин кроется в вашем непонимании рациона:

1. Нехватка белка — белок играет важную роль в контроле аппетита, регулируя гормоны голода. По этой причине вы можете часто испытывать чувство голода, если не едите его в достаточном количестве.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Мало жиров в рационе

3. Много быстрых углеводов — В рафинированных углеводах не хватает клетчатки и они вызывают колебания уровня сахара в крови, что является основной причиной того, что употребление слишком большого количества углеводов может вызвать чувство голода.

4. Мало клетчатки в рационе — она помогает чувствовать сытость и насыщение дольше.

5. Недопиваете воду — чувство жажды организм показывает как чувство голода, поэтому если почувствовали голод, для начала выпейте воды.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6. Вы пьете много калорий — жидкая пища (латте, фреши) не так сильно влияет на чувство сытости, как твердая пища.

7. Частые приемы алкоголя — алкоголь провоцирует чувство голода.



Второй блок причин связан с образом жизни:

8. Вы плохо и мало спите — недостаток сна влияет на гормоны, и на гормон голода в том числе.

9. Вы или едите на ходу, или вас постоянно что-то отвлекает от этого процесса — в такие моменты мы теряем связь с чувством сытости и голода, а мозг не понимает, поели мы или нет.

10. Много тренировок — интенсивные тренировки могут провоцировать частые приступы голода.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

11. Стресс — это причина, по которой вы можете часто испытывать голод. Стресс повышает уровень кортизола и это влияет на все системы в организме.

12. Быстрый прием пищи — любой процесс требует фокусировки, чтобы правильно распознать изменения и дать сигналы всей системе.