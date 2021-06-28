Модно или полезно: стоит ли полностью переходить на растительное молоко

Польза в таком продукте действительно есть:



За счет высокого содержания витаминов групп В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия некоторые виды "немолочного молока" полезны для кожи и ногтей.



Содержащиеся в этих продуктах витамины группы В благотворно влияют на нервную систему. Пить такие напитки полезно при бессоннице, стрессе и хронической усталости.



Конечно, во всех этих напитках содержится растительный белок, который может заменить животный (но только частично). Белок в соевом молоке самый безопасный. Он хорошо усваивается и содержит множество аминокислот.



В гречневом нет глютена, что важно для людей с непереносимостью этого компонента.



Различные виды напитков из орехов обладают фактически всеми свойствами, витаминами, минералами и жирами, которые содержатся в этих орехах.



Конечно, обычное молоко можно заменить растительным.

Иллюстративное фото (pexels.com)

НО:



Такие напитки не могут полностью заменить коровье молоко, так как в них нет животного белка, который содержит в себе растворимые формы кальция, легко усваиваемые организмом.



Некоторые виды растительных аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного. Например, кокосовый напиток обладает жирностью 24%, тогда как пастеризованное коровье молоко чаще всего 2,5 или 3,6%.



Орехи – один из сильнейших аллергенов. Так что потребление напитков из орехов может вызвать пищевую непереносимость.



Важно: всегда читайте состав, поскольку подобные продукты часто называют "молоком", а в итоге это оказывается просто сладкий "молочный напиток". В составе встречаются пищевые добавки: консерванты, стабилизаторы и эмульгаторы. Но главное, производители часто добавляют сахар.

Иллюстративное фото (pexels.com)