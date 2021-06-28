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Модно або корисно: чи варто повністю переходити на рослинне молоко

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Понеділок 28 червня 2021 08:36
Модно або корисно: чи варто повністю переходити на рослинне молоко Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Марина Настевич

Нас оточує величезна кількість трендових продуктів. Які з них данина моді, а які дійсно корисні для нашого організму – завжди потрібно вивчати і розділяти. Останнім часом дуже популярно рослинне молоко - гречане, вівсяне, мигдальне, кокосове, соєве.

Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська розповіла у своєму Instagram, чи дійсно воно набагато корисніше коров'ячого і чи варто повністю перейти на подібні види молока.

Користь в такому продукті дійсно є:

За рахунок високого вмісту вітамінів груп В, Н, Е, кальцію, заліза, цинку, міді, кремнію, калію деякі види "немолочного молока" корисні для шкіри і нігтів.

Вміщені в цих продуктах вітаміни групи В благотворно впливають на нервову систему. Пити такі напої корисно при безсонні, стресі і хронічній втомі.

Звичайно, у всіх цих напоях міститься рослинний білок, який може замінити тваринний (але тільки частково). Білок в соєвому молоці найбезпечніший. Він добре засвоюється і містить безліч амінокислот.

У гречаному немає глютену, що важливо для людей з непереносимістю цього компонента.

Різні види напоїв з горіхів володіють фактично всіма властивостями, вітамінами, мінералами і жирами, які містяться в цих горіхах.

Звичайно, звичайне молоко можна замінити рослинним.

Модно або корисно: чи варто повністю переходити на рослинне молоко

Ілюстративне фото (pexels.com)

ПРОТЕ:

Такі напої не можуть повністю замінити коров'яче молоко, так як в них немає тваринного білка, який містить в собі розчинні форми кальцію, легко засвоювані організмом.

Деякі види рослинних аналогів молока в кілька разів жирніше традиційного. Наприклад, кокосовий напій має жирністю 24%, тоді як пастеризоване коров'яче молоко найчастіше 2,5 або 3,6%.

Горіхи - один з найсильніших алергенів. Так що споживання напоїв з горіхів може викликати харчову непереносимість.

Важливо: завжди читайте склад, оскільки подібні продукти часто називають "молоком", а в підсумку це виявляється просто солодкий "молочний напій". У складі зустрічаються харчові добавки: консерванти, стабілізатори і емульгатори. Але головне, виробники часто додають цукор.

Модно або корисно: чи варто повністю переходити на рослинне молокоІлюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, чи потрібно уникати продуктів з глютеном.

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