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Могут вызвать болезни сердца и сосудов: диетолог научила употреблять яйца без вреда и развеяла мифы

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Воскресенье 10 октября 2021 19:21
Могут вызвать болезни сердца и сосудов: диетолог научила употреблять яйца без вреда и развеяла мифы Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Styler

"Доктор, разве мне можно есть яйца, у меня же высокий холестерин?!". Это достаточно частый месседж на консультациях диетолога. Не удивительно, ведь эта тема обросла мифами, которые стоит развеять.

Диетолог Ольга Безуглая вызвалась развенчать в Instagram заблуждение о вреде яиц из-за высокого содержания в них холестерина.

Давайте сначала разберем, что такое холестерин и чем он вреден?

Наша печень естественным образом вырабатывает холестерин. Это жировое соединение в каждой клетке, и оно необходимо организму, чтобы оставаться здоровым. Холестерин нужен для нескольких процессов: выработки желчи в процессе пищеварения, витамина D и стероидных гормонов, таких как эстрогены и тестостерон.

Могут вызвать болезни сердца и сосудов: диетолог научила употреблять яйца без вреда и развеяла мифы
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Печень производит достаточно холестерина для удовлетворения потребностей организма. Однако человек также может потреблять холестерин в своем рационе.

Если кто-то употребляет продукты с высоким содержанием холестерина, его печень реагирует замедлением его производства.

Это уравновешивает уровень холестерина и поддерживает его постоянным, а это означает, что диетические источники холестерина, включая яйца, обычно оказывают минимальное влияние на холестерин в крови.

Могут вызвать болезни сердца и сосудов: диетолог научила употреблять яйца без вреда и развеяла мифы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почему же возник этот миф?

В ранних исследованиях ошибочно предположили, что диетический холестерин напрямую способствует повышению уровня холестерина в крови. Позже исследователи обнаружили, что это не так!

Ряд недавних исследований подтвердили, что употребление яиц как часть здорового питания не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако, важно помнить, что есть люди, которые более чувствительны к диетическому холестерину, и употребление таких продуктов может значительно повлиять на их уровень холестерина в крови.

Могут вызвать болезни сердца и сосудов: диетолог научила употреблять яйца без вреда и развеяла мифы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В целом кажется, что употребление яиц безопасно для большинства людей. Однако, как и все продукты, необходимо потреблять яйца в умеренных количествах и в рамках сбалансированной диеты.

Благодаря белковому и жировому составу, яйца прекрасно влияют на насыщение.

Могут вызвать болезни сердца и сосудов: диетолог научила употреблять яйца без вреда и развеяла мифы

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Напомним, что ранее диетолог Тиана Фиалкова рассказала об особенностях питания осенью во избежание набора лишнего веса.

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