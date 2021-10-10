Могут вызвать болезни сердца и сосудов: диетолог научила употреблять яйца без вреда и развеяла мифы
"Доктор, разве мне можно есть яйца, у меня же высокий холестерин?!". Это достаточно частый месседж на консультациях диетолога. Не удивительно, ведь эта тема обросла мифами, которые стоит развеять.
Диетолог Ольга Безуглая вызвалась развенчать в Instagram заблуждение о вреде яиц из-за высокого содержания в них холестерина.
Давайте сначала разберем, что такое холестерин и чем он вреден?
Наша печень естественным образом вырабатывает холестерин. Это жировое соединение в каждой клетке, и оно необходимо организму, чтобы оставаться здоровым. Холестерин нужен для нескольких процессов: выработки желчи в процессе пищеварения, витамина D и стероидных гормонов, таких как эстрогены и тестостерон.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Печень производит достаточно холестерина для удовлетворения потребностей организма. Однако человек также может потреблять холестерин в своем рационе.
Если кто-то употребляет продукты с высоким содержанием холестерина, его печень реагирует замедлением его производства.
Это уравновешивает уровень холестерина и поддерживает его постоянным, а это означает, что диетические источники холестерина, включая яйца, обычно оказывают минимальное влияние на холестерин в крови.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Почему же возник этот миф?
В ранних исследованиях ошибочно предположили, что диетический холестерин напрямую способствует повышению уровня холестерина в крови. Позже исследователи обнаружили, что это не так!
Ряд недавних исследований подтвердили, что употребление яиц как часть здорового питания не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако, важно помнить, что есть люди, которые более чувствительны к диетическому холестерину, и употребление таких продуктов может значительно повлиять на их уровень холестерина в крови.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
В целом кажется, что употребление яиц безопасно для большинства людей. Однако, как и все продукты, необходимо потреблять яйца в умеренных количествах и в рамках сбалансированной диеты.
Благодаря белковому и жировому составу, яйца прекрасно влияют на насыщение.
Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)
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