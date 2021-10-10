Можуть викликати хвороби серця і судин: дієтолог навчила вживати яйця без шкоди і розвіяла міфи
"Доктор, хіба мені можна їсти яйця, у мене ж високий холестерин?!". Це досить частий меседж на консультаціях дієтолога. Не дивно, адже ця тема обросла міфами, які варто розвіяти.
Дієтолог Ольга Безуглая зголосилася розвінчати в Instagram помилковы судження про шкоду яєць через високий вміст в них холестерину.
Давайте спочатку розберемо, що таке холестерин і чим він шкідливий?
Наша печінка природним чином виробляє холестерин. Це жирове з'єднання в кожній клітині, і воно необхідно організму, щоб залишатися здоровим. Холестерин потрібен для декількох процесів: вироблення жовчі в процесі травлення, вітаміну D і стероїдних гормонів, таких як естрогени і тестостерон.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Печінка виробляє достатньо холестерину для задоволення потреб організму. Однак людина також може споживати холестерин у своєму раціоні.
Якщо хтось вживає продукти з високим вмістом холестерину, його печінка реагує уповільненням його вироблення.
Це врівноважує рівень холестерину і підтримує його постійним, а це означає, що дієтичні джерела холестерину, включаючи яйця, зазвичай мають мінімальний вплив на холестерин в крові.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Чому ж виник цей міф?
У ранніх дослідженнях помилково припустили, що дієтичний холестерин безпосередньо сприяє підвищенню рівня холестерину в крові. Пізніше дослідники виявили, що це не так!
Ряд недавніх досліджень підтвердив, що вживання яєць як частина здорового харчування не збільшує ризик серцево-судинних захворювань.
Однак, важливо пам'ятати, що є люди, які більш чутливі до дієтичного холестерину, і вживання таких продуктів може значно вплинути на їх рівень холестерину в крові.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
В цілому здається, що вживання яєць безпечно для більшості людей. Однак, як і всі продукти, необхідно споживати яйця в помірних кількостях і в рамках збалансованої дієти.
Завдяки білковому і жировому складу, яйця прекрасно впливають на насичення.
Ілюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)
Нагадаємо, що раніше дієтолог Тіана Фіалкова розповіла про особливості харчування восени, щоб уникнути набору зайвої ваги.