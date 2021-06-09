Не можно, а нужно: топ-9 фруктов, которые стоит есть при похудении

Нет определенного фрукта, который запустит похудение в организме, но есть фрукты, которые питательны своим витаминным и минеральным составом.

1. Грейпфрут — среднее между помело и апельсином и обычно ассоциируется с диетой и похудением. Половина грейпфрута содержит всего 39 калорий, но обеспечивает 65% рекомендуемой суточной нормы витамина С. Он не запускает процесс горения жировых отложений, но он точно не будет мешать похудению.

2. Яблоки — низкокалорийны и богаты клетчаткой, в них 116 калорий и 5,4 грамма клетчатки на один крупный фрукт.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Ягоды — все варианты ягод подходят для тех, кто правильно питается и контролирует свой рацион. Ягоды низкокалорийны и содержат много витаминов. Они также могут оказывать положительное влияние на уровень холестерина, артериальное давление и воспаление.

4. Косточковые фрукты — имеют низкий ГИ, низкокалорийны и богаты питательными веществами, такими как витамины C и A, что делает их идеальным вариантом перекуса и добавки куда-то.

5. Киви - отличный источником витамина C, витамина E, фолиевой кислоты и клетчатки.

6. Дыня — всегда сложно выбрать "дыня или арбуз" — дыня будет более питательна для худеющего человек.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

7. Апельсины.

8. Бананы — многие бояться бананов при нормализации веса, но бананы очень питательны для организма и они не будут мешать достижению результата, если не переедать их.

9. Авокадо — если вы не знали, то это фрукт и он полезен со всех сторон.



Все фрукты лучше есть целиком, а не в соке. Фрукты и ягоды можно есть отдельно, а можно дополнять им салаты, йогурты и просто использовать как десерт.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так же фрукты дают хорошую сытость, поэтому если у вас есть проблемы с чувством насыщения, попробуйте добавить в рацион больше фруктов и ягод.



Никогда не нужно бояться правильных продуктов. Ни один правильный продукт не будет во вред организму так, как то, что можно найти на прилавках.