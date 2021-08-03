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Можно быть уверенным: Кухар в сетчатом наряде раскрыла простые секреты правильного питания

Новина українською →
Мальдивы, Вторник 03 августа 2021 17:37
Можно быть уверенным: Кухар в сетчатом наряде раскрыла простые секреты правильного питания Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Ольвия Агаркова

Екатерина Кухар по примеру звездных коллег решила не засиживаться в Киеве и махнуть с мужем Александром Стояновым в отпуск. Пара выбрала для отдыха райские Мальдивы. Супруги остановились на роскошной вилле, уходящей в океан – прямо с пирса можно нырнуть в чистейшую бирюзовую воду бассейна и насладиться купанием с видом на бескрайние океанические просторы. Невзирая на расслабляющую обстановку, Екатерина решила поднять вопрос правильного питания, ведь даже на отдыхе он остается актуальным.

Она опубликовала в Instagram фото своего островного ужина и рассказала, из чего состоит ее рацион.

Екатерина расположилась за столом с морскими деликатесами в сетчатом топе совершенно без макияжа, волосы она убрала назад.

Звезда отметила, то в каждое время есть свои новомодные диеты, схемы питания, продукты, которым приписывают чудодейственные свойства. Но на этот счет у примы-балерины свое мнение.

Можно быть уверенным: Кухар в сетчатом наряде раскрыла простые секреты правильного питания

Можно быть уверенным: Кухар в сетчатом наряде раскрыла простые секреты правильного питания

Можно быть уверенным: Кухар в сетчатом наряде раскрыла простые секреты правильного питания

Екатерина дала бесхитростные советы по организации здорового питания (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Я думаю, что здоровое питание — это есть простую пищу, свойственную вашему региону. Она должна быть свежая, качественная и приготовлена с любовью. Тогда можно быть уверенными, что в ней нет трансжиров, ГМО или вредных ингредиентов, которыми напичкан сегодня любой продукт, сделанный в промышленных условиях. Если вы будете так питаться дома, то и ваши дети получат этот очень важный навык — есть полезную и качественную еду", - поделилась простым и одновременно рабочим лайфхаком Екатерина.

Также она дала совет тем, кто любит путешествовать и экспериментировать с кухнями мира.

"Если же вы путешествуете — то выбирайте региональную кухню, это, во-первых, даст вам возможность попробовать новые блюда, а, во-вторых, — разнообразит ваши впечатления о той стране, где вы пребываете. Если есть возможность, то, конечно, постарайтесь найти для этого хороший ресторан", - посоветовала судья "Танцев со звездами".

Напомним, что ранее Екатерина Кухар показала зрелищный фотосет в лавандовом поле.

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Екатерина Кухар
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