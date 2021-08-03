Можна бути впевненим: Кухар в сітчастому вбранні розкрила прості секрети правильного харчування

Катерина Кухар за прикладом зіркових колег вирішила не засиджуватися в Києві і махнути з чоловіком Олександром Стояновим у відпустку. Пара вибрала для відпочинку райські Мальдіви. Подружжя зупинилося на розкішній віллі, що йде в океан – прямо з пірсу можна пірнути в найчистішу бірюзову воду басейну і насолодитися купанням з видом на безкраї океанічні простори. Незважаючи на розслаблюючу обстановку, Катерина вирішила підняти питання правильного харчування, адже навіть на відпочинку воно залишається актуальним.

Вона опублікувала в Instagram фото своєї острівної вечері і розповіла, з чого складається її раціон.

Катерина розташувалася за столом з морськими делікатесами в сітчастому топі абсолютно без макіяжу, волосся вона прибрала назад.

Зірка зазначила, то в кожен час є свої новомодні дієти, схеми харчування, продукти, яким приписують чудодійні властивості. Але на цей рахунок у прими-балерини своя думка.

Катерина дала нехитрі поради щодо організації здорового харчування (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Я думаю, що здорове харчування - це їсти просту їжу, властиву вашому регіону. Вона повинна бути свіжа, якісна і приготовлена з любов'ю. Тоді можна бути впевненими, що в ній немає трансжирів, ГМО або шкідливих інгредієнтів, якими напханий сьогодні будь-який продукт, зроблений в промислових умовах. Якщо ви будете так харчуватися вдома, то і ваші діти отримають цей дуже важливий навик — їсти корисну і якісну еду", - поділилася простим і одночасно робочим лайфхаком Катерина.

Також вона дала пораду тим, хто любить подорожувати і експериментувати з кухнями світу.



"Якщо ж ви подорожуєте - то вибирайте регіональну кухню, це, по-перше, дасть вам можливість спробувати нові страви, а, по-друге, — урізноманітнює ваші враження про ту країну, де ви перебуваєте. Якщо є можливість, то, звичайно, постарайтеся знайти для цього хороший ресторан", - порадила суддя "Танців з зірками".