Кроме мяса: врач рассказала, в каких простых продуктах больше всего белка
Зачем нужен белок и в каких продуктах он содержится больше всего? Без белка - жизнь слаба. Хотя бы потому что белок - это универсальный строительный материал, из которого строятся все клетки и внутриклеточные органоиды. Белки выполняют защитную функцию в организме - иммунитет. Белки участвуют в свертывании крови.
Врач-педиатр Оксана Эльхисси в своем Instagram рассказала, какие продукты, кроме мяса, богаты белком.
Бобовые (фото: pexels.com)
И это еще не все! Белки поддерживают кислотно-щелочное равновесие. Регулируют обмен веществ.
- Ряд гормонов и биологически активных веществ имеют белковую структуру (инсулин, тестостерон, эстроген, кортизол, адреналин, тироксин и др.).
- Белковые молекулы могут переносить различные нерастворимые в воде соединения (например, лекарственные вещества и некоторые витамины).
- Белок Гемоглобин участвует в транспорте кислорода от легких к органам.
- Белок Альбумин участвует в транспорте жиров и жирных кислот.
Белок - наши мышцы - основа всех движений. Также белок отвечает за передачу наследственной информации - строительный компонент хромосом.
Белок нужен для иммунитета и хорошего самочувствия (фото: pexels.com)
Топ-4: в каких продуктах больше всего белка
- Ореховые пасты - отличный источник растительного белка. Две столовые ложки арахисового обеспечивают организм 8 граммами белка, а миндальная паста содержит около 6 граммов белка в одной порции.
- Яйца - один из самых питательных продуктов, который к тому же очень доступен по цене. Они не только полны витаминов, минералов и здоровых жиров, но и содержат порядка 6 граммов белка.
- Бобовые. Из всех видов бобовых рекордсменом по содержанию белка являются эдамаме. Чашка соевых бобов обеспечивает организм 17 граммами чистого белка.
- И, конечно, в этом список я включаю рыбу.
Раньше нутрициолог назвала самые полезные продукты для щитовидной железы.