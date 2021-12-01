Кроме мяса: врач рассказала, в каких простых продуктах больше всего белка

Зачем нужен белок и в каких продуктах он содержится больше всего? Без белка - жизнь слаба. Хотя бы потому что белок - это универсальный строительный материал, из которого строятся все клетки и внутриклеточные органоиды. Белки выполняют защитную функцию в организме - иммунитет. Белки участвуют в свертывании крови.