Крім м'яса: лікар розповіла, в яких простих продуктах найбільше білка

Навіщо потрібен білок і в яких продуктах він міститься найбільше? Без білка - життя слабке. Хоча б тому що білок - це універсальний будівельний матеріал, з якого будуються всі клітини і внутрішньоклітинні органели. Білки виконують захисну функцію в організмі - імунітет. Білки беруть участь в згортанні крові.