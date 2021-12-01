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Крім м'яса: лікар розповіла, в яких простих продуктах найбільше білка

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Середа 01 грудня 2021 20:01
Крім м'яса: лікар розповіла, в яких простих продуктах найбільше білка Білок потрібен і дітям, і дорослим (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Навіщо потрібен білок і в яких продуктах він міститься найбільше? Без білка - життя слабке. Хоча б тому що білок - це універсальний будівельний матеріал, з якого будуються всі клітини і внутрішньоклітинні органели. Білки виконують захисну функцію в організмі - імунітет. Білки беруть участь в згортанні крові.

Лікар-педіатр Оксана Ельхіссі у своєму Instagram розповіла, які продукти, крім м'яса, багаті білком.

Крім м'яса: лікар розповіла, в яких простих продуктах найбільше білкаБобові (фото: pexels.com)

І це ще не все! Білки підтримують кислотно-лужну рівновагу. Регулюють обмін речовин.

  • Ряд гормонів і біологічно активних речовин мають білкову структуру (інсулін, тестостерон, естроген, кортизол, адреналін, тироксин та ін.).
  • Білкові молекули можуть переносити різні нерозчинні у воді сполуки (наприклад, лікарські речовини і деякі вітаміни).
  • Білок гемоглобін бере участь в транспорті кисню від легенів до органів.
  • Білок альбумін бере участь в транспорті жирів і жирних кислот.

Білок - наші м'язи, основа всіх рухів. Також білок відповідає за передачу спадкової інформації - будівельний компонент хромосом.

Крім м'яса: лікар розповіла, в яких простих продуктах найбільше білка

Білок потрібен для імунітету і гарного самопочуття (фото: pexels.com)

Топ-4: у яких продуктах найбільше білка

  1. Горіхові пасти - відмінне джерело рослинного білка. Дві столові ложки арахісового забезпечують організм 8 грамами білка, а мигдальна паста містить близько 6 грамів білка в одній порції.
  2. Яйце - один з найбільш поживних продуктів, який до того ж дуже доступний за ціною. Вони не тільки повні вітамінів, мінералів і здорових жирів, але і містять близько 6 грамів білка.
  3. Бобові. З усіх видів бобових рекордсменом за вмістом білка є едамаме. Чашка соєвих бобів забезпечує організм 17 грамами чистого білка.
  4. І, звичайно, до цьому списку я включаю рибу.

Раніше нутриціолог назвала найкорисніші продукти для щитовидної залози.

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