Как не набрать лишнего в праздники: 8 хитростей от диетолога

Майские праздники с одной стороны опаснее январских, потому что можно есть не только дома, но и на улице. С другой стороны прогулки могут компенсировать порцию шашлыков.

В любом случае есть несколько хитростей, которые помогут не набрать за праздники. О них диетолог Андрей Невский рассказал в своем Instagram .

Как не набрать вес после праздников:

1. За полчаса до еды выпейте стакан воды, чая или кофе (без сахара). Калорий ноль, а в мозг пойдёт сигнал насыщения и не даст наброситься на еду.

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2. Начинайте любую трапезу с овощей. Так тоже быстрее почувствуете насыщение.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Меняйте майонез на 10%-ную сметану или греческий йогурт без сахара. На вкус та же сметана.

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4. В качестве основного блюда выбирайте рыбу и курицу, которые лучше запекать в фольге, а не жарить на масле.

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5. Обычную колу меняйте на колу зеро, пейте травяные чаи без сахара

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6. Из алкоголя выбирайте сухие вина, шампанское брют.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

7. На десерт выбирайте нежирные сладости: зефир, пастилу, мармелад. И строго после основного приёма пищи!

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8. Делайте частые перерывы, если ваше застолье проходит на природе. Зачем сидеть и жевать от скуки, танцуйте, гуляйте, изучайте всё вокруг!

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И не забывайте: выходных много и еда — не самое главное в них! Это прекрасная возможность уделить время своим близким, своему хобби, на которое не хватало времени. Проявите заботу о себе: полежите в пенной ванне, поухаживайте за своим телом. В общем, делайте всё, что хочется, и отдыхайте по полной программе!