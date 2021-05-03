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Как не набрать лишнего в праздники: 8 хитростей от диетолога

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 08:33
Как не набрать лишнего в праздники: 8 хитростей от диетолога Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Майские праздники с одной стороны опаснее январских, потому что можно есть не только дома, но и на улице. С другой стороны прогулки могут компенсировать порцию шашлыков.

В любом случае есть несколько хитростей, которые помогут не набрать за праздники. О них диетолог Андрей Невский рассказал в своем Instagram.

Как не набрать вес после праздников:

1. За полчаса до еды выпейте стакан воды, чая или кофе (без сахара). Калорий ноль, а в мозг пойдёт сигнал насыщения и не даст наброситься на еду.

2. Начинайте любую трапезу с овощей. Так тоже быстрее почувствуете насыщение.

Как не набрать лишнего в праздники: 8 хитростей от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Меняйте майонез на 10%-ную сметану или греческий йогурт без сахара. На вкус та же сметана.

4. В качестве основного блюда выбирайте рыбу и курицу, которые лучше запекать в фольге, а не жарить на масле.

5. Обычную колу меняйте на колу зеро, пейте травяные чаи без сахара

6. Из алкоголя выбирайте сухие вина, шампанское брют.

Как не набрать лишнего в праздники: 8 хитростей от диетолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

7. На десерт выбирайте нежирные сладости: зефир, пастилу, мармелад. И строго после основного приёма пищи!

8. Делайте частые перерывы, если ваше застолье проходит на природе. Зачем сидеть и жевать от скуки, танцуйте, гуляйте, изучайте всё вокруг!

И не забывайте: выходных много и еда — не самое главное в них! Это прекрасная возможность уделить время своим близким, своему хобби, на которое не хватало времени. Проявите заботу о себе: полежите в пенной ванне, поухаживайте за своим телом. В общем, делайте всё, что хочется, и отдыхайте по полной программе!

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко назвала ошибки, замедляющие метаболизм.

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