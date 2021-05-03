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Як не набрати зайвого в свята: 8 хитрощів від дієтолога

Новость на русском → Понеділок 03 травня 2021 08:33
Як не набрати зайвого в свята: 8 хитрощів від дієтолога Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Травневі свята з одного боку небезпечніше січневих, тому що можна їсти не тільки вдома, але і на вулиці. З іншого боку прогулянки можуть компенсувати порцію шашликів.

У будь-якому випадку є кілька хитрощів, які допоможуть не набрати за свята. Про них дієтолог Андрій Невський розповів у своєму Instagram.

Як не набрати вагу після свят:

1. За півгодини до їжі випийте склянку води, чаю або кави (без цукру). Калорій нуль, а в мозок піде сигнал насичення і не дасть накинутися на їжу.

2. Починайте будь-яку трапезу з овочів. Так теж швидше відчуєте насичення.

Як не набрати зайвого в свята: 8 хитрощів від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Міняйте майонез на 10%-ву сметану або грецький йогурт без цукру. На смак та ж сметана.

4. В якості основного блюда вибирайте рибу і курку, які краще запікати у фользі, а не смажити на маслі.

5. Звичайну колу міняйте на колу зеро, пийте трав'яні чаї без цукру

6. З алкоголю вибирайте сухі вина, шампанське брют.

Як не набрати зайвого в свята: 8 хитрощів від дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

7. На десерт вибирайте нежирні солодощі: зефір, пастилу, мармелад. І строго після основного прийому їжі!

8. Робіть часті перерви, якщо ваше застілля проходить на природі. Навіщо сидіти і жувати від нудьги, танцюйте, гуляйте, вивчайте все навколо!

І не забувайте: вихідних багато і їжа - не найголовніше в них! Це прекрасна можливість приділити час своїм близьким, своєму хобі, на яке не вистачало часу. Проявіть турботу про себе: полежіть в пінній ванні, догляньте за своїм тілом. Загалом, робіть все, що хочеться, і відпочивайте по повній програмі!

Нагадаємо, що раніше Нутриціолог Ольга Усенко назвала помилки, що уповільнюють метаболізм.

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