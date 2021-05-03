UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Как не набрать лишнего в праздники: 8 хитростей от диетолога

Автор: Марина Настевич

Майские праздники с одной стороны опаснее январских, потому что можно есть не только дома, но и на улице. С другой стороны прогулки могут компенсировать порцию шашлыков.

В любом случае есть несколько хитростей, которые помогут не набрать за праздники. О них диетолог Андрей Невский рассказал в своем Instagram.

Как не набрать вес после праздников:

1. За полчаса до еды выпейте стакан воды, чая или кофе (без сахара). Калорий ноль, а в мозг пойдёт сигнал насыщения и не даст наброситься на еду.

2. Начинайте любую трапезу с овощей. Так тоже быстрее почувствуете насыщение.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Меняйте майонез на 10%-ную сметану или греческий йогурт без сахара. На вкус та же сметана.

4. В качестве основного блюда выбирайте рыбу и курицу, которые лучше запекать в фольге, а не жарить на масле.

5. Обычную колу меняйте на колу зеро, пейте травяные чаи без сахара

6. Из алкоголя выбирайте сухие вина, шампанское брют.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

7. На десерт выбирайте нежирные сладости: зефир, пастилу, мармелад. И строго после основного приёма пищи!

8. Делайте частые перерывы, если ваше застолье проходит на природе. Зачем сидеть и жевать от скуки, танцуйте, гуляйте, изучайте всё вокруг!

И не забывайте: выходных много и еда — не самое главное в них! Это прекрасная возможность уделить время своим близким, своему хобби, на которое не хватало времени. Проявите заботу о себе: полежите в пенной ванне, поухаживайте за своим телом. В общем, делайте всё, что хочется, и отдыхайте по полной программе!

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко назвала ошибки, замедляющие метаболизм.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины похудениедиетолог