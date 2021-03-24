Как не набрать вес во время локдауна: 6 простых правил

Топ-6 правил, как не поправиться на карантине:

1. Держать режим безоговорочно. Было до этого 4 приема пищи? Отлично! Оставляем эту схему с полным игнором соблазнов перекусить еще 1-2 раза. Даже фруктом.

2. Убираем из дома все, на что можете легко сорваться. У меня это баночки карамели, веганские конфеты, плитки шоколада, мороженое в морозилке. Не держите все это про запас. Во время локдауна легко словить скуку/тревогу/страх — и заесть эту эмоцию чем-то супер вкусным.

3. Готовьте! Простые, но вкусные рецепты! От однообразия быстро возникнет желание скрасить день доставкой роллов, пиццы, пасты…Или опять же — сладким.

4. Вытекает из прошлого — минимум доставки. Пусть это будет как праздник 1-2 раза в неделю. Но не более.

5. Возьмите за правило не брать добавку. Если планируете финик/шоколад/конфету на десерт — уберите углеводы с основного приема пищи.

6. Ешьте медленно и с ПРИБОРАМИ. Без телефона или ноута перед глазами. Под свечи и приятную медленную музыку. Так с пунктом 5 проблем не будет.

Иллюстративное фото (pexels.com)