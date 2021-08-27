Начни это делать уже сегодня: эксперт рассказала, как снизить поступление токсинов в организм

Токсины из внешней среды - серьезная угроза для здоровья организма. Но есть хорошая новость, их влияние можно минимизировать, если с умом подходить к образу жизни.

Косметолог и anti-age эксперт Евгения Седина рассказала в Instagram , как ограничить поступление токсинов в организм и дольше оставаться здоровыми.

Топ советов от эксперта выглядит так:

Ограничьте применение бытовой химии. Освежитель воздуха - самое большое зло, тем более, что он ничего не освежает, а только маскирует. Косметика должна быть без парабенов, фталатов, РАВА (парааминобензойной кислоты).

При покупке одежды обратите внимание, она не должна источать неприятного запаха. Гринпис выявил, что ряд одежды известных брендов массмаркета производится с применением токсичных этоксилатов нонилфенола.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если в супермаркете вы купили продукты в пластиковой упаковке, постарайтесь дома переложить и хранить их в стеклянной посуде. Не разогревайте в микроволновке еду в пластиковых контейнерах, так как нагревание способствует более глубокому проникновению бисфенола А в пищу.

Покупайте фермерские продукты, выращенные без сельскохозяйственной химии.

Не употребляйте продукты, прошедшие промышленную обработку, особенно с длительными сроками годности (капчености и фастфуд)

Читайте состав на этикетке. Консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса не просто вредны, но зачастую маскируют низкое качество продукта.

Чаще выезжайте подальше от города, магистралей и предприятий. Дышать чистым воздухом. Гуляйте в парках, где много деревьев, 1.5-2 часа в день, желательно перед сном.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Используйте ионизатор воздуха. Проветривайте квартиру 2 раза в день (утром и перед сном), особенно если есть линолеум, ковры или новый ремонт и запах строительных материалов ( в простонародье: запах новизны/свежего ремонта).

Для кипячения воды лучше использовать стеклянный чайник из безопасной стали, но не пластиковый, который выделяет токсины при нагреве.

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Основная нагрузка по детоксикации приходится на печень и почки, если есть сбой в работе этих органов, то есть основания предполагать интоксикацию.