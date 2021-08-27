Почни це робити вже сьогодні: експерт розповіла, як знизити надходження токсинів в організм

Токсини із зовнішнього середовища - серйозна загроза для здоров'я організму. Але є хороша новина, їх вплив можна мінімізувати, якщо з розумом підходити до способу життя.

Косметолог і anti-age експерт Євгенія Седіна розповіла в Instagram , як обмежити надходження токсинів в організм і довше залишатися здоровими.

Топ порад від експерта виглядає так:

Обмежте застосування побутової хімії. Освіжувач повітря - найбільше зло, тим більше, що він нічого не освіжає, а тільки маскує. Косметика повинна бути без парабенів, фталатів, РАВА (параамінобензойної кислоти).

При покупці одягу зверніть увагу, вона не повинна виділяти неприємного запаху. Грінпіс виявив, що ряд одягу відомих брендів массмаркета виготовляється із застосуванням токсичних етоксилатів нонілфенолу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо в супермаркеті ви купили продукти в пластиковій упаковці, постарайтеся вдома перекласти і зберігати їх в скляному посуді. Не розігрівайте в мікрохвильовці їжу в пластикових контейнерах, так як нагрівання сприяє більш глибокому проникненню бісфенолу А в їжу.

Купуйте фермерські продукти, вирощені без сільськогосподарської хімії.

Не вживайте продукти, що пройшли промислову обробку, особливо з тривалими термінами придатності (капченості і фастфуд)

Читайте склад на етикетці. Консерванти, стабілізатори, підсилювачі смаку не просто шкідливі, але часто маскують низьку якість продукту.

Частіший виїжджайте подалі від міста, магістралей і підприємств. Дихайте чистим повітрям. Гуляйте в парках, де багато дерев, 1.5-2 години в день, бажано перед сном.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Використовуйте іонізатор повітря. Провітрюйте квартиру 2 рази в день (вранці і перед сном), особливо якщо є лінолеум, килими або новий ремонт і запах будівельних матеріалів (в народі: запах новизни/свіжого ремонту).

Для кип'ятіння води краще використовувати скляний чайник з безпечної сталі, але не пластиковий, який виділяє токсини при нагріванні.

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Основне навантаження по детоксикації припадає на печінку і нирки, якщо є збій в роботі цих органів, тобто підстави припускати інтоксикацію.