Наладят работу кишечника: эндокринолог дала список незаменимых горечей
Каждая хозяйка стремится сделать еду вкусной: сладкой, соленой, острой. Но не горькой. А ведь растения с резко выраженным горьким вкусом - очень полезны для процесса пищеварения.
В своем Instagram эндокринолог Катерина Григорьева поделилась списком горечей, которые будут полезны для всего ЖКТ.⠀
Горечи - это неядовитые вещества растительного происхождения. Их действие основано на рефлекторном влиянии на работу желудочно-кишечного тракта.
Что делают горечи?
- Они раздражают вкусовые рецепторы и возбуждают окончания блуждающего нерва, подходящие к желудку и слюнным железам.
⠀
Горечи полезны для ЖКТ (фото: pexels.com)
- Повышают аппетит.
- Увеличивают слюноотделение, выделение соляной кислоты, пепсина, панкреатического сока.
- Ускоряют движение желчи.
- Улучшают тонус сфинктера, тем самым снижая кислотный рефлюкс.
- Усиливают перистальтику кишечника и способствуют регулярному стулу⠀
Применяют горечи в виде жидких форм - экстрактов, настоев и настоек за 20-30 мин до еды.
Металлы, гормоны и антибиотики: нутрициолог рассказала, чем опасна рыба
Горечи противопоказаны людям с повышенной кислотностью, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенным колитом, при индивидуальной непереносимости.⠀
И нет, кофе и алкоголь - это не те горечи, которые полезны для ЖКТ!
Список полезных горечей
- Пряности: чабрец, лавровый лист, имбирь, куркума, кардамон, шалфей, фенхель, перец, розмарин, эстрагон, чеснок.
- Травы: горечавка желтая, расторопша, крапива, подорожник, лопух, клевер, лист черемши, мята, щавель, лебеда, руккола, кресс-салат, горчица листовая, сныть, одуванчик, листовая свекла, зеленый лук, салаты (латук, цикорий, лолло-россо, ромэн).
- Горечавка желтая. Корни и корневища горечавки содержат флавоноиды, катехины, аскорбиновую кислоту, микроэлементы молибден, селен, бор.
- Корни одуванчика. Богаты холином, никотиновой кислотой, никотинамидом, органическими кислотами: олеиновой, линолевой, пальмитиновой. А также, инулином, который является пребиотиком и едой для бифидобактерий толстой кишки, стимулируя их рост и метаболическую активность.
- Плоды расторопши. Содержат около 32% жирного масла, флавоноиды, в том числе кверцетин, витамин К, биогенные амины (тирамин, гистамин).
Раньше эндокринолог рассказала, откуда берется постоянная усталость.