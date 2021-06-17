Налагодять роботу кишечника: ендокринолог дала список незамінних гіркот
Кожна господиня прагне зробити їжу смачною: солодкою, солоною, гострою. Але не гіркою. Але ж рослини з різко вираженим гірким смаком - дуже корисні для процесу травлення.
У своєму Instagram ендокринолог Катерина Григор'єва поділилася списком гіркоти, які будуть корисні для всього шлунково-кишкового тракту.⠀
Гіркоти - це неотруйні речовини рослинного походження. Їх дія заснована на рефлекторному впливі на роботу шлунково-кишкового тракту.
Що роблять гіркоти?
- Вони дратують смакові рецептори і збуджують закінчення блукаючого нерва, які підходять до шлунку і слинних залоз.
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Гіркоти корисні для шлунково-кишкового тракту (фото: pexels.com)
- Підвищують апетит.
- Збільшують слиновиділення, виділення соляної кислоти, пепсину, панкреатичного соку.
- Прискорюють рух жовчі.
- Покращують тонус сфінктера, тим самим знижуючи кислотний рефлюкс.
- Підсилюють перистальтику кишечника і сприяють регулярному стільця⠀
Застосовують гіркоти у вигляді рідких форм-екстрактів, настоїв і настоянок за 20-30 хв до їди.
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Гіркоти протипоказані людям з підвищеною кислотністю, виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки, виразковим колітом, при індивідуальній непереносимості.⠀
І ні, кава і алкоголь - це не ті гіркоти, які корисні для шлунково-кишкового тракту!
Список корисних гіркоти
- Прянощі: чебрець, лавровий лист, імбир, куркума, кардамон, шавлія, фенхель, перець, розмарин, естрагон, часник.
- Трав: тирлич жовтий, розторопша, кропива, подорожник, лопух, конюшина, лист черемші, м'ята, щавель, Лобода, рукола, крес-салат, гірчиця листова, снить, кульбаба, листовий буряк, зелена цибуля, салати (латук, цикорій, лолло-россо, ромен).
- Тирлич жовта. Коріння і кореневища тирличу містять флавоноїди, катехіни, аскорбінову кислоту, мікроелементи молібден, селен, бор.
- Коріння кульбаби. Багаті холіном, нікотиновою кислотою, нікотинамідом, органічними кислотами: олеїновою, лінолевою, пальмітиновою. А також інуліном, який є пребіотиком і їжею для біфідобактерій товстої кишки, стимулює їх зростання і метаболічну активність.
- Плоди розторопші. Містять близько 32% жирної олії, флавоноїди, в тому числі кверцетин, вітамін К, біогенні аміни (тирамін, гістамін).
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