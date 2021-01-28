Не навреди: диетолог раскрыла правду о разгрузочных днях и научила делать их правильно

Разгрузочные дни - необходимость или дань моде и быстрый способ избавиться от лишнего после очередного зажора? А может, чтобы не разгружаться, не надо загружаться? А как насчет того, чтобы не устраивать такие "качели" нашей гормональной системе и беречь нервную, избегая перебросов из стороны в сторону, с гиперкалорийного рациона к слишком ограниченному, или вообще голоданию? О том, для чего нужна разгрузка организма, какой она бывает и как правильно ее провести рассказала диетолог Наталья Самойленко.

На странице в Instagram эксперт отметила, что существует не совсем правильное понимание, для чего необходимо применять такие варианты разгрузки, как: лимфодренажный день, на зеленых овощах, без ужина (fasting).

Стоит запомнить, если для вас данные методики является способом компенсировать сильное переедание накануне, то, к сожалению, это будет движением по замкнутому кругу, и впоследствии может привести к достаточно серьезной и недооцененной проблемы - расстройства пищевого поведения.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поэтому, учимся взаимодействовать со своим телом и мышлением ради общей цели - здоровье и стройность.

Лимфодренажный день с чередованием углеводов и белков будет дополнительным подспорьем в уменьшении отеков и выведении лишней жидкости из организма.

День на зеленых овощах - особенно идеальный вариант при воспалительных заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, а пропуск ужина предоставит легкости, будет способствовать повышению аппетита утром и главное - является пусковым механизмом для восстановления на клеточном уровне.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Определенные правила пользования разгрузочными днями:

Достаточно организовывать 1 раз в неделю при соблюдении рационального питания и режима дня накануне.

Лимфодренажные дни и пропуск ужина не рекомендуется людям с обострением болезней ЖКТ, инсулинорезистентности и подагре.

Во время проведения не забывайте о водном балансе и соблюдение режима сна.

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