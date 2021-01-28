Не нашкодь: дієтолог розкрила правду про розвантажувальні дні і навчила робити їх правильно

Розвантажувальні дні - необхідність чи данина моді і швидкий спосіб позбутися від зайвого після чергового зажора? А може, щоб не розвантажуватися, не треба завантажуватися? А як щодо того, щоб не влаштовувати такі "гойдалки" нашій гормональній системі і берегти нервову, уникаючи перекидів з боку в бік, з гиперкалорійного раціону до надто обмеженого, чи взагалі голодування? Про те, для чого потрібне розвантаження організму, яким воно буває і як правильно його провести розповіла дієтолог Наталія Самойленко

На сторінці в Instagram експерт зазначила, що існує не зовсім правильне розуміння, для чого необхідно застосовувати такі варіанти розвантаження, як: лімфодренажний день, на зелених овочах, без вечері (fasting).

Варто запам'ятати, якщо для вас дані методики є способом компенсувати сильне переїдання напередодні, то, на жаль, це буде рухом по замкнутому колу, і згодом може привести до досить серйозної і недооціненої проблеми - розладу харчової поведінки.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тому, вчимося взаємодіяти зі своїм тілом і мисленням заради спільної мети - здоров'я й стрункості.

Лімфодренажний день з чергуванням вуглеводів і білків буде додатковою підмогою в зменшенні набряків і виведення зайвої рідини з організму.

День на зелених овочах - особливо ідеальний варіант при запальних захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту, а пропуск вечері надасть легкості, буде сприяти підвищенню апетиту вранці і головне - є пусковим механізмом для відновлення на клітинному рівні.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Певні правила користування розвантажувальними днями:

Досить організовувати 1 раз на тиждень при дотриманні раціонального харчування та режиму дня напередодні.

Лімфодренажні дні і пропуск вечері не рекомендується людям із загостренням хвороб ШКТ, при інсулінорезистентності та подагрі.

Під час проведення не забувайте про водний баланс та дотримання режиму сну.

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