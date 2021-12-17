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Тренд на витамины: нутрициолог рассказала, как правильно их пить, чтобы не навредить себе

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Пятница 17 декабря 2021 19:09
Тренд на витамины: нутрициолог рассказала, как правильно их пить, чтобы не навредить себе Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Тренд на витамины захватил соцсети: то тут, то там кто-то принимает горстку разноцветных таблеток и радуется, что кожа стала сиять. Но неправильный прием витаминов как минимум может ничего не дать, а в отдельных случаях – даже навредить.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, как правильно пить витамины, чтобы они усвоились и помогли поддержать здоровье, а не навредили ему.

Тренд на витамины: нутрициолог рассказала, как правильно их пить, чтобы не навредить себеВитамины (фото: pexels.com)

  • Водорастворимые витамины (С, В1, В2, В3, В5, В6, В12, фолиевая кислота, биотин).

Их основная особенность - не накапливаются в организме совсем либо их запасов хватает на очень продолжительное время.

Растворяются водой. Употребляются, как с едой, так и натощак

  • Жирорастворимые витамины (A, D, E, K).

Их основная особенность - способы накапливаться в тканях организма, в основном, в печени.

Растворяются в жирах.

Лучше усваиваются с едой или после еды, содержащей жировой компонент.

  • Минералы

Растворяются водой (цинк, медь, железо, селен, марганец, кремний, магний).

Принимаются, как с едой, так и натощак.

Тренд на витамины: нутрициолог рассказала, как правильно их пить, чтобы не навредить себе

Как правильно пить витамины (фото: pexels.com)

  • Концентраты трав

Растворяются водой (мака, трифала, спирулина в том числе адаптогены радиола, ашвагханда и т.д.). Лучше принимать натощак.

  • Аминокислоты (лизин, 5 htp, тирозин, аргинин, глицин, таурин, Nac и т.д., коллаген - в том числе).

Растворяются водой. Лучше усваиваются натощак.

  • Витамин D

Предпочтительно пить утром.

Варианты на ночь тоже допустимы, ночью витамин D работает хорошо в магниевого-кальциевом обмене, но если нарушается сон - лучше пить утром.

  • Витамин А (ретинол)

Если выбираете форму бетакаротина - не сочетать с В2.

Плохо сосчитается с витамином К-2, (МК-7), B12, медь.

  • Витамин Е (токоферол).

Плохо сочетается с медью, железом, В6, В12, К-2 (МК-7).

Предпочтительно пить утром вместе с жирорастворимыми витаминами.

  • Витамин К2 (менвхинон) в форме МК-7.

Принимать с жирной пищей.

Хорошо сосчитается с витамином D. Не сочетать с и антикоагулянтами и антиагрегантами, так как витамин К может нивелировать их действие.

Предпочтительно утром вместе с жирорастворимыми витаминами.

Перед приемом витаминов и добавок важно проконсультироваться с врачом.

Раньше нутрициолог рассказала, как омолодиться всего за пару месяцев.

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