Тренд на витамины: нутрициолог рассказала, как правильно их пить, чтобы не навредить себе
Тренд на витамины захватил соцсети: то тут, то там кто-то принимает горстку разноцветных таблеток и радуется, что кожа стала сиять. Но неправильный прием витаминов как минимум может ничего не дать, а в отдельных случаях – даже навредить.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, как правильно пить витамины, чтобы они усвоились и помогли поддержать здоровье, а не навредили ему.
Витамины (фото: pexels.com)
- Водорастворимые витамины (С, В1, В2, В3, В5, В6, В12, фолиевая кислота, биотин).
Их основная особенность - не накапливаются в организме совсем либо их запасов хватает на очень продолжительное время.
Растворяются водой. Употребляются, как с едой, так и натощак
- Жирорастворимые витамины (A, D, E, K).
Их основная особенность - способы накапливаться в тканях организма, в основном, в печени.
Растворяются в жирах.
Лучше усваиваются с едой или после еды, содержащей жировой компонент.
- Минералы
Растворяются водой (цинк, медь, железо, селен, марганец, кремний, магний).
Принимаются, как с едой, так и натощак.
Как правильно пить витамины (фото: pexels.com)
- Концентраты трав
Растворяются водой (мака, трифала, спирулина в том числе адаптогены радиола, ашвагханда и т.д.). Лучше принимать натощак.
- Аминокислоты (лизин, 5 htp, тирозин, аргинин, глицин, таурин, Nac и т.д., коллаген - в том числе).
Растворяются водой. Лучше усваиваются натощак.
- Витамин D
Предпочтительно пить утром.
Варианты на ночь тоже допустимы, ночью витамин D работает хорошо в магниевого-кальциевом обмене, но если нарушается сон - лучше пить утром.
- Витамин А (ретинол)
Если выбираете форму бетакаротина - не сочетать с В2.
Плохо сосчитается с витамином К-2, (МК-7), B12, медь.
- Витамин Е (токоферол).
Плохо сочетается с медью, железом, В6, В12, К-2 (МК-7).
Предпочтительно пить утром вместе с жирорастворимыми витаминами.
- Витамин К2 (менвхинон) в форме МК-7.
Принимать с жирной пищей.
Хорошо сосчитается с витамином D. Не сочетать с и антикоагулянтами и антиагрегантами, так как витамин К может нивелировать их действие.
Предпочтительно утром вместе с жирорастворимыми витаминами.
Перед приемом витаминов и добавок важно проконсультироваться с врачом.
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