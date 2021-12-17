Тренд на вітаміни: нутріціолог розповіла, як їх правильно пити, щоб не нашкодити собі

Тренд на вітаміни захопив соцмережі: то тут, то там хтось приймає жменьку різнобарвних пігулок і радіє, що шкіра почала сяяти. Але неправильний прийом вітамінів як мінімум може нічого не дати, а в окремих випадках навіть нашкодити.

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, як правильно пити вітаміни, щоб вони засвоїлися та допомогли підтримати здоров'я, а не нашкодили йому.

Вітаміни (фото: pexels.com)

Водорозчинні вітаміни (С, В1, В2, В3, В5, В6, В12, фолієва кислота, біотин).

Їх основна особливість - не накопичуються в організмі або їх запасів вистачає на дуже тривалий час.

Розчиняються водою. Вживаються як з їжею, так і натщесерце.

Жиророзчинні вітаміни (A, D, E, K).

Їхня основна особливість - способи накопичуватися в тканинах організму, в основному, в печінці.

Розчиняються у жирах.

Краще засвоюються з їжею або після їжі, що містить жировий компонент.

Мінерали

Розчиняються водою (цинк, мідь, залізо, селен, марганець, кремній, магній).

Приймаються як з їжею, так і натщесерце.

Як правильно пити вітаміни (фото: pexels.com)

Концентрати трав

Розчиняються водою (маку, трифалу, спіруліну у тому числі адаптогени радіолу, ашвагханда тощо). Краще приймати натще.

Амінокислоти (лізин, 5 htp, тирозин, аргінін, гліцин, таурин, Nac і т.д., колаген - у тому числі).

Розчиняються водою. Краще засвоюються натще.

Вітамін D

Переважно пити вранці. Варіанти на ніч теж допустимі, вночі вітамін D працює добре в магнієво-кальцієвому обміні, але якщо порушується сон – краще пити вранці.

Вітамін А (ретинол)

Якщо вибираєте форму бетакаротину – не поєднувати з В2.

Погано порахується з вітаміном К-2, (МК-7), В12, мідь.

Вітамін Е (токоферол).

Погано поєднується з міддю, залізом, В6, В12, К-2 (МК-7). Переважно пити вранці разом із жиророзчинними вітамінами.

Вітамін К2 (менвхінон) у формі МК-7.

Приймати із жирною їжею.

Добре порахується з вітаміном D. Не поєднувати з антикоагулянтами і антиагрегантами, бо вітамін К може нівелювати їх дію.

Переважно вранці разом із жиророзчинними вітамінами.

Перед прийомом вітамінів та добавок важливо проконсультуватися з лікарем.