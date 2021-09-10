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Названы топ-6 продуктов, которые улучшают сон

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Пятница 10 сентября 2021 08:32
Названы топ-6 продуктов, которые улучшают сон Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Есть продукты, которые могут помочь уснуть. Но это не значит, что их нужно есть постоянно и в огромном количестве.

Списком продуктов для хорошего сна поделилась известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram.

Продукты, улучшающие сон:

Грецкие орехи

Грецкий орех - богатый источник триптофана, аминокислоты, способствующей выработке необходимого для здорового сна уровня сератонина и мелатонина (эти гормоны отвечают за наши биологические часы и чувство времени). Именно эти два вещества помогают нормализации суточных ритмов, быстрому засыпанию и крепкому сну.

Миндаль

Миндаль богат магнием. А согласно исследованиям, низкий уровень этого вещества мешает быстро заснуть.

Латук

Один из самых популярных компонентов легких салатов, латук, является незаменимым помощником в борьбе с бессонницей. Все дело в богатом содержании лактукариума - вещества, по действию напоминающего успокоительное. Латук, кстати, можно не только есть, но и заваривать: для приготовления "салатного" чая необходимо залить горячей водой четыре больших листа и настаивать в течение 15 минут. А для того чтобы напиток получился более приятным на вкус, можно добавить в него немного мяты.

Креветки

Еще один бесценный источник триптофана - креветки, как бы странно это ни звучало. Веский повод порадовать себя морскими деликатесами на ночь глядя.

Названы топ-6 продуктов, которые улучшают сон
Иллюстративное фото (pexels.com)

Тунец и лосось

Рыба, а в особенности тунец и лосось, крайне богаты витамином В6, который принимает самое активное участие в выработке мелатонина и серотонина. Кстати, среди других продуктов, откуда можно получить этот витамин, - чеснок (исключительно свежий) и фисташки.

Ромашковый чай

Ромашковый чай - это первое средство, которое рекомендуют при бессоннице. И неспроста: одна чашка ароматного отвара поднимает уровень глицина, что, в свою очередь мягко успокаивает нервы и снимает мышечное напряжение.

Названы топ-6 продуктов, которые улучшают сонИллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее диетолог назвала 6 продуктов, которые стимулируют жиросжигание.

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