Названы топ-6 продуктов, которые улучшают сон

Есть продукты, которые могут помочь уснуть. Но это не значит, что их нужно есть постоянно и в огромном количестве.

Списком продуктов для хорошего сна поделилась известная тренер и эксперт по похудению Марина Боржемская в своем Instagram.

Продукты, улучшающие сон:

Грецкие орехи

Грецкий орех - богатый источник триптофана, аминокислоты, способствующей выработке необходимого для здорового сна уровня сератонина и мелатонина (эти гормоны отвечают за наши биологические часы и чувство времени). Именно эти два вещества помогают нормализации суточных ритмов, быстрому засыпанию и крепкому сну.



Миндаль

Миндаль богат магнием. А согласно исследованиям, низкий уровень этого вещества мешает быстро заснуть.



Латук

Один из самых популярных компонентов легких салатов, латук, является незаменимым помощником в борьбе с бессонницей. Все дело в богатом содержании лактукариума - вещества, по действию напоминающего успокоительное. Латук, кстати, можно не только есть, но и заваривать: для приготовления "салатного" чая необходимо залить горячей водой четыре больших листа и настаивать в течение 15 минут. А для того чтобы напиток получился более приятным на вкус, можно добавить в него немного мяты.



Креветки

Еще один бесценный источник триптофана - креветки, как бы странно это ни звучало. Веский повод порадовать себя морскими деликатесами на ночь глядя.



Иллюстративное фото (pexels.com)



Тунец и лосось

Рыба, а в особенности тунец и лосось, крайне богаты витамином В6, который принимает самое активное участие в выработке мелатонина и серотонина. Кстати, среди других продуктов, откуда можно получить этот витамин, - чеснок (исключительно свежий) и фисташки.



Ромашковый чай

Ромашковый чай - это первое средство, которое рекомендуют при бессоннице. И неспроста: одна чашка ароматного отвара поднимает уровень глицина, что, в свою очередь мягко успокаивает нервы и снимает мышечное напряжение.

Иллюстративное фото (pexels.com)