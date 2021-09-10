Названо топ-6 продуктів, які покращують сон

Є продукти, які можуть допомогти заснути. Але це не означає, що їх потрібно їсти постійно і у величезній кількості.

Списком продуктів для хорошого сну поділилася відома тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська у своєму Instagram.

Продукти, що покращують сон:

Волоський горіх

Волоський горіх - багате джерело триптофану, амінокислоти, що сприяє виробленню необхідного для здорового сну рівня сератоніну і мелатоніну (ці гормони відповідають за наші біологічний годинник і почуття часу). Саме ці дві речовини допомагають нормалізації добових ритмів, швидкому засипанню і міцному сну.



Мигдаль

Мигдаль багатий магнієм. А згідно з дослідженнями, низький рівень цієї речовини заважає швидко заснути.



Латук

Один з найпопулярніших компонентів легких салатів, латук є незамінним помічником у боротьбі з безсонням. Вся справа в багатому вмісті лактукаріума - речовини, що за дією нагадує заспокійливе. Латук, до речі, можна не тільки їсти, але і заварювати: для приготування "салатного" чаю необхідно залити гарячою водою чотири великих листа і настоювати протягом 15 хвилин. А для того щоб напій вийшов більш приємним на смак, можна додати в нього трохи м'яти.



Креветки

Ще одне безцінне джерело триптофану - креветки, як би дивно це не звучало. Вагомий привід порадувати себе морськими делікатесами на ніч.



Ілюстративне фото (pexels.com)



Тунець і лосось

Риба, а особливо тунець і лосось, вкрай багаті вітаміном В6, який бере найактивнішу участь у виробленні мелатоніну і серотоніну. До речі, серед інших продуктів, звідки можна отримати цей вітамін, - часник (виключно свіжий) і фісташки.



Ромашковий чай

Ромашковий чай - це перший засіб, який рекомендують при безсонні. І неспроста: одна чашка ароматного відвару піднімає рівень гліцину, що, в свою чергу м'яко заспокоює нерви і знімає м'язову напругу.

Ілюстративне фото (pexels.com)