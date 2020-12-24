Недостаток витаминов в организме или обезвоживание: что язык может рассказать о здоровье человека

Надя Андреева, специалист по питанию с 10-летним стажем, недавно посоветовала продукты растительного происхождения, богатые полезным для работы мозга и для красивой кожи Омега-3.

Прежде чем принимать какие-то добавки и витамины, стоит посоветоваться с врачом, уверена Надя. Но кое-что о своем здоровье можно узнать, даже если просто... взглянуть в зеркало на свой язык.

Язык - зеркало здоровья (фото: instagram.happynadyaz)

"Язык, как и лицо, в зависимости от нашего самочувствия, меняет цвет, форму и даже текстуру поверхности.

В аюрведе и рефлексологии все органы соотносятся с конкретными зонами языка, по нему хорошие специалисты могут определить дисбаланс в организме.

Язык может отражать недостаток минералов или витаминов, обезвоживание, воспаление и то, где оно находится, а также многое другое.

Практикующие аюрведу врачи проводят полный анализ здоровья, изучив язык пациента. Доктор Васант Лад говорит, что это настоящий кладезь информации и каждый человек может научиться считывать состояние организма по собственному языку", - рассказала Надежда.

Нутрициолог считает, что потребуются годы, чтобы узнать все тонкости этой диагностики. Но, тем не менее, есть некоторые простые рекомендации, которые каждый может использовать, чтобы понять общую картину.

Вот что можно понять по виду языка

1. Симптом: отпечатки зубов по всему контуру языка.

Что значит: нарушение усвоения питательных веществ. Возможно, плохое состояние тонкого кишечника. В некоторых случаях проблемы с щитовидной железой и/или недостаток йода.

Что делать: для начала попробуйте свежий имбирный чай, добавьте больше согревающих специй типа корицы и исключите продукты, которые сложно переваривать вашего организму. Сдайте профиль по щитовидке.⠀

2. Симптом: дрожь языка.

Что значит: признак беспокойства или страха, перевозбуждение нервной системы. Скорее всего, вы забыли, когда в последний раз просыпались бодрой и в хорошем настроении.

Что делать: отдохните от кофеина, заварите ромашковый чай и подпитайте нервную систему теплыми, быстро усваивающимися и легкими супами и блюдами из бобовых.

3. Симптом: плотный сероватый налет.

Что значит: возможно, неоптимальная работа кишечника. Как вы переносите жирное и молочное? Как часто балуетесь сладким и мучным? Когда последний раз регулярно съедались по 500-700 гр овощей в день на постоянной основе?

Что делать: выбирайте продукты, которые легко усваиваются, и увеличьте количество овощей и зелени. Добавьте горечи в еду и возможно настойку одуванчика или чай из него с более жирной пищей.

Напомни, раньше Надя Андреева рассказала, что травы всегда пригодятся в домашней аптечке, они помогут поддерживать здоровье всей семьи. Часто травяная аптечка помогает так хорошо, что лекарства и вовсе оказываются не нужными.